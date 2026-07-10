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曾因亞太風波公開道歉…台南體育局長陳良乾突遭撤換 本人這麼說

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市體育局長陳良乾無預警遭撤換，日前他致贈畢業紀念獎牌給棒球隊畢業生。圖／台南市體育局提供
台南市體育局長陳良乾無預警遭撤換，日前他致贈畢業紀念獎牌給棒球隊畢業生。圖／台南市體育局提供

台南市政府今天宣布人事異動，體育局長陳良乾以生涯規畫為由請辭獲准，遺缺由市府研究發展考核委員會主委王效文接任，並完成交接。陳良乾是體育局成立後首任局長，對於統一獅進駐亞太成棒主球場後與外攤招租爭議，陳良乾說身為政務官就是承擔，去辭後未做生涯規畫就是先休息。

台南市政府於2022年7月1日將教育局體育處升格成立體育局，曾14度入選橄欖球國手的陳良乾出任首任局長。任內先後承辦2022年U12世界盃少棒錦標賽、2023年全國運動會，以及2024年U12世界盃少棒錦標賽、U15亞洲青少棒錦標賽及全國中等學校運動會等大型賽事。

陳良乾曾任台南市體育總會秘書長、中華民國體育總會副秘書長及國家運動訓練中心訓練組長。擔任體育局長期間，推動各區運動中心建設，也持續推進亞太國際棒球訓練中心工程，2025年初全數完工後，統一獅隊正式進駐亞太成棒主球場作為主場。

不過，統一獅進駐後，亞太成棒主球場外攤商招租案引發爭議，部分球迷質疑市府採公開招標方式，未讓球團直接經營。陳良乾當時表示，相關作業須依法公開招標，並就造成外界觀感不佳公開致歉；後續市府停辦場外招租案，改以增加球場內攤位服務球迷。

據指出，陳良乾突遭撤換，應與亞太棒球訓練中心啟用以來的風波有關，陳良乾說，應該承擔的他會承擔。

但亞太棒球訓練中心設計發包和驗收，並非體育局所負責，事後疲於奔命改善，這部分的權責應該釐清，

陳良乾突遭撤換，是否有委屈？他說，政務官就是承擔責任，或許他任內的表現未能達到令人滿意的標準。

接任體育局長的王效文，原為國立成功大學法律學系教授兼系主任，去年8月借調出任台南市研考會主委，此次轉任體育局長，未來將接掌台南體育政策推動及各項重大場館營運工作。

由於市長黃偉哲任期僅剩約5個月，近期市府一級主管接連異動，繼農業局長李芳林轉任民政局長後，也引發外界關注。

台南市政府體育局長陳良乾請辭獲准，他曾為了亞太國際棒球訓練中心戶外攤商設置事宜，向球迷及各界致歉。圖／台南市政府提供
台南市政府體育局長陳良乾請辭獲准，他曾為了亞太國際棒球訓練中心戶外攤商設置事宜，向球迷及各界致歉。圖／台南市政府提供

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