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雲林斥資6.26億元小東休閒運動中心落成 全年溫水泳池收費、營運時間曝光

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府打造全新斗南「小東休閒運動中心」，今舉行竣工典禮，預計最快8月免費試營運、9月開幕，正式營運將祭出游泳每次80元、健身房每小時50元等平價收費。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府打造全新斗南「小東休閒運動中心」，今舉行竣工典禮，預計最快8月免費試營運、9月開幕，正式營運將祭出游泳每次80元、健身房每小時50元等平價收費。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗南鎮立游泳池因老舊，加上配合崙子溪整治工程拆除，為滿足地方運動需求，政府斥資6.26億，在小東重劃區打造全新「小東休閒運動中心」，今舉行竣工典禮，預計最快8月免費試營運、9月開幕，正式營運將祭出游泳每次80元、健身房每小時50元等平價收費，滿足全齡運動需求。

雲林縣長張麗善今主持小東休閒運動中心竣工典禮，立委張嘉郡、副縣長陳璧君、斗南鎮長沈暉勛及多位地方民代與會。運動中心工程總經費6.26億元，其中斗南鎮公所出資4200萬元，餘由縣府自籌，今年6月已取得使用執照，並同步完成ROT招商。

張麗善表示，原斗南鎮立游泳池設備老舊，又配合崙子溪整治及橋梁改建必須拆除，縣府盤點可用土地後，將游泳池整合至小東休閒運動中心，並結合健身、休閒及商業空間，打造地下1層、地上3層建築，外觀以農業棚架意象設計的全民運動場館。

交通工務局長汪令堯表示，館內設有室內25公尺全年溫水游泳池，戶外也有50公尺標準泳道，另有健身房、親子律動教室、多功能教室、休閒餐飲區、運動用品店，3樓則預留匹克球及混合健身訓練空間，提供不同年齡層多元運動需求。

未來營運團隊將導入智慧運動科技、AI泳池防溺偵測及智能節能管理系統，結合戶外公園空間，打造兼具智慧科技、休閒遊憩與健康促進的現代化運動中心，預計最快8月免費試營運、9月開幕。

收費方面，游泳池每次80元、健身房每小時50元，銀髮族、學生、兒童及軍警享半價優惠；每天規畫銀髮公益免費時段，身心障礙者及1名陪伴者可全時免費入館，每月也將推出斗南鎮民免費運動日，並提供鎮民停車及企業特約優惠。

張麗善表示，小東市地重劃區在民國67年編定為工業區，但長年未能開發，她上任後已完成整體開發，目前土地標售率已超過九成，保留的公共空間則規畫興建小東休閒運動中心，不僅補足公共建設，也兼具產業發展與生活機能。

沈暉勛感謝縣府看見大斗南地區發展需求，小東運動中心將成為斗南重要的公共休閒地標。張嘉郡表示，小東工業區歷經多年終於完成開發，運動中心落成將能帶動整體生活品質與區域發展。

雲林縣府打造全新斗南「小東休閒運動中心」，今舉行竣工典禮，預計最快8月免費試營運、9月開幕，正式營運將祭出游泳每次80元、健身房每小時50元等平價收費。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府打造全新斗南「小東休閒運動中心」，今舉行竣工典禮，預計最快8月免費試營運、9月開幕，正式營運將祭出游泳每次80元、健身房每小時50元等平價收費。記者陳雅玲／攝影

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運動 游泳池 張麗善

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