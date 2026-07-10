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翁章梁視察東石清溝防颱整備 降低災害風險

中央社／ 嘉義縣10日電
嘉義縣長翁章梁透過新聞稿表示，趁颱風雨勢前視察水利設施，確保各地防洪設施運作正常。圖為翁章梁（中）9日主持颱風整備會議。 （嘉義縣政府提供）中央社
嘉義縣長翁章梁透過新聞稿表示，趁颱風雨勢前視察水利設施，確保各地防洪設施運作正常。圖為翁章梁（中）9日主持颱風整備會議。 （嘉義縣政府提供）中央社

颱風巴威逼近，嘉義縣長翁章梁今天視察布袋鎮移動式抽水機整備及東石鄉清溝狀況說，如果沒清理排水溝，可能造成排水不及與倒灌等情形，如果定期清溝就可降低災害風險。

翁章梁視察朴子市竹村國民小學周邊護欄加高及抽水機運作情形，接著到東石型厝村確認清溝狀況，最後到布袋義布橋抽水站，了解水門、抽水站及移動式抽水機整備狀況，確保各地設施發揮防洪功能。

翁章梁透過新聞稿表示，趁颱風雨勢前視察水利設施，確保各地防洪設施運作正常，嘉義縣政府積極系統化治水，增加抗洪能量，讓鄉親平安度過天然災害。

翁章梁呼籲村里長帶頭檢視庄內排水溝是否堵塞，排水溝是雨水匯流大型排水系統重要環節，如果沒定期清，可能造成排水不及與倒灌等情形，影響居民生命財產安全；社區村里每年應至少清理1次排水溝，降低災害風險。

嘉縣府表示，全縣已完成抽水站、水門與移動式抽水機整備作業，包含轄內抽水站機電設備年度保養與功能測試，全數機組正常運作；各大滯洪池已降到最低水位以備防洪需求；防汛物資方面，已備妥沙包、太空包及防水擋板。

嘉縣府說，已在轄內各鄉鎮社區設淹水感知器，可即時回傳社區淹水狀況；移動式抽水機都裝設GPS（全球定位系統）車載系統，便於掌握位置與運作情形；大型滯洪池已全數設置水位計，並在各抽水站架設CCTV監視系統隨時監控。

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