高雄科工館推海洋教育嘉年華 互動體驗認識氣候變遷

國立科學工藝博物館今天起至15日推出海洋與氣候教育互動展示，結合海洋教育與氣候科學，透過多元體驗，引導民眾認識海洋資源、氣候變遷及調適策略，提升環境永續意識。

科工館今天發布新聞稿表示，因應氣候變遷帶來極端降雨、高溫及颱風等挑戰，今天起連續6天推出「海洋教育嘉年華」及「氣候任性．臺灣韌性」互動展示，攜手海洋委員會，並結合國家科學及技術委員會「臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台（TCCIP）」研究成果。

科工館表示，希望讓民眾從海洋出發，了解海洋在調節氣候、孕育生態及吸收碳排放等面向的重要角色，進一步建立面對氣候變遷的韌性。

其中，「海洋教育嘉年華」規劃海洋能源、海洋生態與保育等主題，共設置10組互動體驗設施，包括認識波浪發電原理、海洋廢棄物清除挑戰、水下無人載具（ROV）操作體驗、海洋碳匯及藍碳知識，以及海洋吉祥物彩繪等活動，讓民眾透過遊戲學習海洋科學與永續發展觀念。

此外，「氣候任性．臺灣韌性」互動展示，聚焦高溫、降雨及颱風3大議題，介紹極端氣候對生活及產業的影響，包括未來颱風可能朝向「數量減少、強度增強」的發展趨勢，以及都市、農業與養殖漁業如何因應氣候變遷，並透過互動體驗及心理測驗，分享防暑降溫、節能減碳等知識。