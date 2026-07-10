台南防颱「一里一發電機」引熱議 超前部署採購534台強化電力靭性

因應颱風巴威逼近，台南市政府提前完成防災整備，其中「一里一發電機」政策引發網路熱議。台南市長黃偉哲表示，市府自去年丹娜絲風災後，即全面檢討並強化防災設備，已完成採購534台發電機，進一步提升基層防災及緊急應變能力。

黃偉哲表示，發電機可在停電期間提供第一線救災所需的基礎電力，支援照明、抽水、通訊及救援設備運作，強化地方供電韌性，確保災害發生時民生運作及救災工作不中斷。

為確保設備能在關鍵時刻立即投入使用，市府也同步舉辦「發電機教學與操作教育訓練」，安排各區里幹事接受實務操作演練，熟悉設備使用流程，提升第一線防救災應變能力，強化區域防災效能。

針對颱風最新動態，黃偉哲提醒，今天晚間至明天上午將是風雨最明顯時段，沿海地區入夜後可能出現9至10級強陣風，山區降雨也將明顯增強。雖然目前台南預估不一定會進入暴風半徑，但仍不可掉以輕心，呼籲市民儘早完成住家防颱措施，固定招牌及易掉落物，並於夜間儘量避免外出，共同做好防颱準備。

安南區長魏文貴表示，發電機多配置在里活動中心或里辦公處，平時每月至少定期啟動檢查一次，確保設備維持正常運作，颱風來臨前，就會預先將發電機油料加滿，做好備援準備。

魏文貴指出，這是去年丹娜絲颱風造成大量電桿倒塌、部分地區長時間停電的經驗，配置發電機後，即使停電，也能提供緊急照明及民眾手機充電等基本服務，提升避難據點功能，民眾多表肯定。

巴威颱風逼近，安南區公所此次防颱也預先準備2萬5000個沙包，由各里領取後提供有需要的民眾使用，魏文貴表示，目前颱風路徑預估以台中以北地區受影響較為明顯，但南部地區仍不可掉以輕心，呼籲民眾持續做好防颱整備，隨時留意最新氣象資訊，提高防災警覺。