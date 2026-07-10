威致鋼鐵捐贈柳營奇美醫院居家訪視車 強化身心症居家照護

台南威致鋼鐵工業公司捐贈身心症居家訪視服務汽車1輛、機車3輛給柳營奇美醫院，今天院方舉辦捐贈儀式，院長周偉倪率副院長、護理部長等人出席，贈威致鋼鐵董事長郭素惠感謝狀，感謝長期關懷地方醫療與社區照護發展。

周偉倪表示，溪北地區幅員遼闊，部分偏鄉病人因家庭照護資源不足或交通不便，難以持續追蹤治療，進而致病情惡化，增加急診與住院風險。威致鋼鐵捐贈的居家訪視車及機車不僅提升醫療團隊服務效率，也讓居家訪視工作更即時便利。

他說，定期關懷與追蹤，能掌握病人用藥狀況、生活適應及家庭支持情形，協助身心症病人穩定病情、維持生活功能，逐步重返社區生活。

郭素惠表示，身心症患者在治療與復元過程中，往往承受疾病之外的社會壓力與刻板印象，更需要社會大眾的理解與包容。威致鋼鐵秉持回饋社會初心，希望實際行動支持醫療團隊，將專業照護與溫暖關懷送到更多有需要的病人及家庭。也希望藉此拋磚引玉，帶動更多企業關注身心醫療與社區照護，投入社會關懷行列。

院方表示，將持續秉持以病人為中心理念，結合社會各界資源，深化醫療照護工作。讓關懷走出醫院、走進社區，陪伴病人重拾生活功能與自信，邁向穩定復元，共同守護溪北地區民眾身心健康。

威致鋼鐵捐贈柳營奇美醫院居家訪視車。圖／院方提供

威致鋼鐵捐贈柳營奇美醫院居家訪視車。圖／院方提供