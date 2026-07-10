台南停車熱區！東橋停車場啟用 年底前再增4座立體停車場

為解紓停車熱區一位難求，台南市交通局活化永康區閒置空地，在大橋國中對面闢建「東橋一路停車場」，7月開放停車，預計8月1日起實施收費，共提供45席汽車停車格，盼紓解東橋地區停車需求；另今年下半年有4座立體停車場陸續啟用，分別是中西區、東區、永康及善化地區，提升停車便利性。

交通局表示，東橋一路停車場位於東橋一路轉彎處、大橋國中對面，共設置45席汽車格，其中包含1席無障礙車位及1席婦幼優先車位。收費時段為每日上午8時至晚間8時，每小時20元，未滿1小時以1小時計費，落實使用者付費原則，避免公有停車格遭長期占用。

交通局提醒，駕駛人應依規定停放於對應車格，避免違規受罰；若駛離前尚未收到繳費單，可透過「台南好停APP」查詢及繳納停車費。另針對長期占用、無牌及廢棄車輛，市府將依規定通報並辦理拖吊。

另今年下半年預計再有4座立體停車場陸續啟用，包括永康成功里立體停車場預計8月啟用，提供199席汽車格及66席機車格；善化LM陽光電城立體停車場預計11月啟用，提供304席汽車格及163席機車格；林森立體停車場同樣預計11月啟用，提供545席汽車格及857席機車格；成功國小地下停車場則預計12月啟用，可提供222席汽車格及100席機車格。

交通局指出，4座立體停車場目前正辦理委外招商，預計啟用後可望進一步紓解各熱區停車需求，目前也向中央爭取補助，提報佳里區進學路立體停車場、永康區西灣立體停車場、東區停28多目標立體停車場及東區文社1多目標立體停車場等4項新建工程，持續完善台南停車路網，改善市區停車環境。

台南市立體停車場最新進度。圖／取自運轉台南好交通粉專