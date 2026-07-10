嘉義縣環保局推撿菸蒂活動 獎金加碼每公斤可換200元

嘉義縣環保局「撿菸蒂兌換環境維護費」獎金再加碼！今年配合環境部政策，推動全國菸蒂不落地方案，調高煙蒂兌換金額，由原本每公斤100元加碼至200元，並新增能夠以透明塑膠袋秤重方式，降低參與門檻，鼓勵更多民眾加入撿拾菸蒂行列，共同維護環境整潔。

嘉義縣環保局表示，過去民眾參與活動多以600毫升寶特瓶收集菸蒂，今年新增透明塑膠袋盛裝秤重機制，不必再尋找特定容量寶特瓶，只要以完整、透明塑膠袋裝妥菸蒂即可兌換，希望吸引更多一般民眾、資源回收個體戶及社區團體參與，提升菸蒂清理成效。

環保局長張輝川說，雖然菸蒂體積小，但卻是街道、公園及公共場所最常見垃圾，影響市容，菸蒂濾嘴主要由醋酸纖維製成，難以自然分解，長期暴露在環境中會裂解成塑膠微粒，釋放有害物質，造成土壤、水體及生態汙染，也可能進入食物鏈，應落實菸蒂不落地。

環保局提醒，為利後續秤重及統計，袋裝菸蒂須使用透明塑膠袋，且袋身完整、封口密封，菸蒂須保持乾燥，不得混入樹葉、砂土、保麗龍或其他垃圾，也不得以泡水、加水方式增加重量，違反規定者將不予兌換，盼減少菸蒂隨意棄置，營造更乾淨、安全的公共環境。

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