快訊

整理包／好市多、全聯有開嗎？颱風天賣場10日營業情況一次看 蝦皮取貨要注意

台北也入列了！巴威明影響最劇烈 風雨預測19縣市颱風假達標

南港LaLaport、美麗華「颱風假營業」被蔣萬安喊話 百貨回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

黃偉哲勘查沿海治水防洪準備 今天下班前宣布明天是否停班停課

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市長黃偉哲勘查沿海治水防洪準備。他表示今天下班前會宣布明天是否停班停課。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲勘查沿海治水防洪準備。他表示今天下班前會宣布明天是否停班停課。圖／台南市政府提供

巴威颱風逼近台灣，台南市長黃偉哲上午視察將軍區西南航道導流堤改善工程、七股區西寮社區抽水平台工程及佳里區海埔排水治理工程，了解各項防汛工程進度及防颱整備，要求各單位落實防災。黃偉哲表示，明天是否停班停課，將依中央氣象署最新預報資訊審慎評估，並於今天下班前宣布。

黃偉哲表示，去年丹娜絲風災造成台南沿海地區嚴重災情，因此市府持續檢討並加速推動各項防洪治水工程，提升防災韌性。此次視察將軍區西南航道導流堤改善工程採生態工法施作，除兼顧景觀也能提升防潮、消波及降低淹水風險，完工後堤防高度將與對岸一致，提供社區更完善保護。

黃偉哲說，目前工程雖還未全部完成，但已具備一定的消波及防災功能，可望在颱風期間發揮應急效果。

黃偉哲隨後前往去年丹娜絲風災重災區七股西寮社區，視察抽水平台及相關防汛設施。他表示，災後包括外海沙洲復建、堤防加高及抽水設備妥善率提升等三項重要工程均已完成，目前大型水閘門工程也持續推動，預計明年完工。

他說，市府也已全面盤點移動式抽水機及抽排設備，確保妥善率達百分之百，並要求水利局、區公所及里辦公處持續密切掌握水情，做好各項防颱整備。

黃偉哲到佳里區視察海埔排水治理工程時表示，海埔排水因通水斷面不足，長年造成周邊住宅及學校易積淹水，市府積極向中央爭取近3億元經費推動整治。

他說，第一期工程已完成700公尺改善，並在近期豪雨中發揮初步成效，大幅降低社區積淹水情形；二期工程7月6日開工，將再改善1100公尺排水設施。因應巴威颱風來襲，市府也要求施工單位落實各項應急措施，確保施工期間仍能維持防洪功能，降低颱風對地方造成的影響。

黃偉哲指出，巴威颱風雖然北轉，但因暴風半徑大，對南部仍可能帶來影響，市府將依中央氣象署下午最新預報，綜合評估風力及雨量等因素，並於今天下班前宣布7月11日是否停班停課。

他說，是否放颱風假是考量，更重要的是各項防颱工作是否確實完成，包括下水道巡檢、抽水機妥善率、水門操作及各項設備維護，都不能有任何人為疏失或機械故障，市府將以戒慎恐懼態度，全力做好防颱整備。

黃偉哲表示，台南市已於去年完成全市640多個里「一里一發電機」配置，可在停電時提供緊急照明及維持基本用電需求，提升地方防災及電力韌性，讓緊急醫療設備等關鍵用電需求獲得保障。

市府呼籲民眾多加利用市府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時了解水情即時掌握第一手防汛資訊，提早做好防災、避災事宜。如遇緊急災情，可打1999市民服務專線通報，市府將派員協助處理。

台南市長黃偉哲勘查沿海治水防洪準備。他表示今天下班前會宣布明天是否停班停課。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲勘查沿海治水防洪準備。他表示今天下班前會宣布明天是否停班停課。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲勘查沿海治水防洪準備。他表示今天下班前會宣布明天是否停班停課。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲勘查沿海治水防洪準備。他表示今天下班前會宣布明天是否停班停課。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲勘查沿海治水防洪準備。他表示今天下班前會宣布明天是否停班停課。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲勘查沿海治水防洪準備。他表示今天下班前會宣布明天是否停班停課。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲勘查沿海治水防洪準備。他表示今天下班前會宣布明天是否停班停課。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲勘查沿海治水防洪準備。他表示今天下班前會宣布明天是否停班停課。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲勘查沿海治水防洪準備。他表示今天下班前會宣布明天是否停班停課。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲勘查沿海治水防洪準備。他表示今天下班前會宣布明天是否停班停課。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲勘查沿海治水防洪準備。他表示今天下班前會宣布明天是否停班停課。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲勘查沿海治水防洪準備。他表示今天下班前會宣布明天是否停班停課。圖／台南市政府提供

台南 巴威颱風 黃偉哲

延伸閱讀

巴威颱風逐漸接近...台南尚未列警戒區 黃偉哲：不可掉以輕心

強颱巴威逼近！周春米：落實防颱 原鄉、恆春半島明早預防性撤離

迎戰巴威颱風！楊文科坐鎮防颱整備 視察防汛整備全面戒備

颱風巴威逼近 經長：水利署已完成3大防颱整備

相關新聞

嘉義縣環保局推撿菸蒂活動 獎金加碼每公斤可換200元

嘉義縣環保局「撿菸蒂兌換環境維護費」獎金再加碼！今年配合環境部政策，推動全國菸蒂不落地方案，調高煙蒂兌換金額，由原本每公斤100元加碼至200元，並新增能夠以透明塑膠袋秤重方式，降低參與門檻，鼓勵更多民眾加入撿拾菸蒂行列，共同維護環境整潔。

黃偉哲勘查沿海治水防洪準備 今天下班前宣布明天是否停班停課

巴威颱風逼近台灣，台南市長黃偉哲上午視察將軍區西南航道導流堤改善工程、七股區西寮社區抽水平台工程及佳里區海埔排水治理工程，了解各項防汛工程進度及防颱整備，要求各單位落實防災。黃偉哲表示，明天是否停班停課，將依中央氣象署最新預報資訊審慎評估，並於今天下班前宣布。

台南左鎮化石園區七周年館慶 結合左鎮故事館老街走讀多項親子活動

台南左鎮化石園區明後兩天舉辦七周年館慶活動，以「憶石・來七桃左坐」為主題，結合全新啟用的「左鎮故事館」、化石園區及左鎮老街，推出跨館闖關、互動劇閱讀、葛鬱金與竹編手作、親子竹童玩競賽及老街集章等系列活動，歡迎各地民眾親子參與。

台南歸仁養蜂產銷班表現亮眼 龍眼蜜評鑑1人獲特等獎、3人頭等獎

台南市國產龍眼蜂蜜評鑑結果出爐，成立僅4年的歸仁養蜂產銷班1人特等獎、3名頭等獎表現亮眼。歸仁農會歸總幹事翁淑雲、常務監事許明山昨代表發賀喜紅榜表揚，肯定他們的辛勤付出與優異成績讓農會沾光。

巴威颱風逼近 南市一級開設、全市446處收容所並啟動守護弱勢

因應巴威颱風逼近，台南市政府今天上午10時災害應變中心提升為一級開設，市府社會局昨天由副局長葉誌明副局召開風災整備會議，就避難收容、社會救助、弱勢族群關懷及社會福利機構防災等各項應變工作進行盤點與部署，全面啟動防颱整備機制，全力守護市民生命財產安全。

阿里山公路明隧道頻傳闖紅燈 公路局加派人力延長交管

暑假旅遊旺季，嘉義縣阿里山國家森林遊樂區湧入遊客，通往山區台18線阿里山公路車流增加。近期58.5公里及70.1公里兩處明隧道施工路段，卻頻頻傳出駕駛闖紅燈，導致雙向車流在單線通行路段「狹路相逢」，造成嚴重回堵，引發行車安全疑慮。臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明指出，近日「大阿里山交通資訊站」社群，不少民眾反映兩處施工路段，在下班及假日無人工交管時段，僅依靠兩端號誌控制車流，卻屢見駕駛無視紅燈直接駛入施工區。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。