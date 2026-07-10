黃偉哲勘查沿海治水防洪準備 今天下班前宣布明天是否停班停課

巴威颱風逼近台灣，台南市長黃偉哲上午視察將軍區西南航道導流堤改善工程、七股區西寮社區抽水平台工程及佳里區海埔排水治理工程，了解各項防汛工程進度及防颱整備，要求各單位落實防災。黃偉哲表示，明天是否停班停課，將依中央氣象署最新預報資訊審慎評估，並於今天下班前宣布。

黃偉哲表示，去年丹娜絲風災造成台南沿海地區嚴重災情，因此市府持續檢討並加速推動各項防洪治水工程，提升防災韌性。此次視察將軍區西南航道導流堤改善工程採生態工法施作，除兼顧景觀也能提升防潮、消波及降低淹水風險，完工後堤防高度將與對岸一致，提供社區更完善保護。

黃偉哲說，目前工程雖還未全部完成，但已具備一定的消波及防災功能，可望在颱風期間發揮應急效果。

黃偉哲隨後前往去年丹娜絲風災重災區七股西寮社區，視察抽水平台及相關防汛設施。他表示，災後包括外海沙洲復建、堤防加高及抽水設備妥善率提升等三項重要工程均已完成，目前大型水閘門工程也持續推動，預計明年完工。

他說，市府也已全面盤點移動式抽水機及抽排設備，確保妥善率達百分之百，並要求水利局、區公所及里辦公處持續密切掌握水情，做好各項防颱整備。

黃偉哲到佳里區視察海埔排水治理工程時表示，海埔排水因通水斷面不足，長年造成周邊住宅及學校易積淹水，市府積極向中央爭取近3億元經費推動整治。

他說，第一期工程已完成700公尺改善，並在近期豪雨中發揮初步成效，大幅降低社區積淹水情形；二期工程7月6日開工，將再改善1100公尺排水設施。因應巴威颱風來襲，市府也要求施工單位落實各項應急措施，確保施工期間仍能維持防洪功能，降低颱風對地方造成的影響。

黃偉哲指出，巴威颱風雖然北轉，但因暴風半徑大，對南部仍可能帶來影響，市府將依中央氣象署下午最新預報，綜合評估風力及雨量等因素，並於今天下班前宣布7月11日是否停班停課。

他說，是否放颱風假是考量，更重要的是各項防颱工作是否確實完成，包括下水道巡檢、抽水機妥善率、水門操作及各項設備維護，都不能有任何人為疏失或機械故障，市府將以戒慎恐懼態度，全力做好防颱整備。

黃偉哲表示，台南市已於去年完成全市640多個里「一里一發電機」配置，可在停電時提供緊急照明及維持基本用電需求，提升地方防災及電力韌性，讓緊急醫療設備等關鍵用電需求獲得保障。

市府呼籲民眾多加利用市府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時了解水情即時掌握第一手防汛資訊，提早做好防災、避災事宜。如遇緊急災情，可打1999市民服務專線通報，市府將派員協助處理。

台南市長黃偉哲勘查沿海治水防洪準備。他表示今天下班前會宣布明天是否停班停課。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲勘查沿海治水防洪準備。他表示今天下班前會宣布明天是否停班停課。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲勘查沿海治水防洪準備。他表示今天下班前會宣布明天是否停班停課。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲勘查沿海治水防洪準備。他表示今天下班前會宣布明天是否停班停課。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲勘查沿海治水防洪準備。他表示今天下班前會宣布明天是否停班停課。圖／台南市政府提供