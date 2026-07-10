台南左鎮化石園區七周年館慶 結合左鎮故事館老街走讀多項親子活動

台南左鎮化石園區明後兩天舉辦七周年館慶活動，以「憶石・來七桃左坐」為主題，結合全新啟用的「左鎮故事館」、化石園區及左鎮老街，推出跨館闖關、互動劇閱讀、葛鬱金與竹編手作、親子竹童玩競賽及老街集章等系列活動，歡迎各地民眾親子參與。

台南左鎮化石園區2019年開園，深耕古生物研究典藏與展示教育，因坐落台灣珍貴化石重鎮「菜寮溪流域」，有豐富多元自然史資源，已成兼具教育推廣與文化觀光重要指標館舍。

市府文化局長黃雅玲表示，今年館慶適逢左鎮故事館全新啟用，市府希望透過整合化石園區、故事館與左鎮老街等在地資源，讓民眾不只參觀展館，更能透過走讀、體驗與互動，深入認識左鎮的人文歷史與自然地景。

台南市立博物館長何秋蓮表示，左鎮不僅有珍貴古生物資產，更蘊含豐富人文故事與地方記憶，活動也特別規畫多項親子參與內容，期待在暑假期間提供兼具知識性、趣味性與地方文化特色的遊憩體驗，並透過串聯化石園區、左鎮故事館與左鎮老街，讓民眾從化石探索、故事閱讀到親子共遊，收藏屬於左鎮的夏日回憶。