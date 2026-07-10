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台南歸仁養蜂產銷班表現亮眼 龍眼蜜評鑑1人獲特等獎、3人頭等獎

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南歸仁養蜂產銷班4人參加龍眼蜜評鑑 1人特等獎、3名頭等獎表現亮眼。圖／歸仁農會提供
台南歸仁養蜂產銷班4人參加龍眼蜜評鑑 1人特等獎、3名頭等獎表現亮眼。圖／歸仁農會提供

台南市國產龍眼蜂蜜評鑑結果出爐，成立僅4年的歸仁養蜂產銷班1人特等獎、3名頭等獎表現亮眼。歸仁農會歸總幹事翁淑雲、常務監事許明山昨代表發賀喜紅榜表揚，肯定他們的辛勤付出與優異成績讓農會沾光。

翁淑雲推崇產銷班員傑出表現，展現實力培育出優質蜂蜜，農會肯定蜂農長年付出在蜂群管理與蜜源品質把關。歸仁農會投入協助在地蜂農，要讓蜂蜜繼釋迦、竹筍、秈米、菱角後成為「歸仁第5寶」。

今年蜂蜜量少，歸仁區養蜂產銷班僅4班員參賽，副班長陳啟川贏得最高榮譽「特等獎」，班員溫盛釩、黃美鑾及廖若嘉則獲「頭等獎」。

翁淑雲指出，國產龍眼蜂蜜評鑑是蜂蜜品質重要指標，評鑑過程嚴謹。參賽蜂蜜除須通過農藥殘留、抗生素檢驗等各項嚴格理化分析，還需經專家進行感官品評，要在眾多競爭者中勝出實屬不易。這次產銷班能創下佳績，不僅是蜂農個人榮譽，也證實歸仁地區養蜂產業實力。

農會表示，面對日益競爭市場，將持續輔導養蜂產銷班精進飼養管理技術，並協助推廣具地方特色的國產優質蜂蜜，除提升產品附加價值與市場競爭力，也要讓消費者能買得安心、吃得安全。

台南歸仁養蜂產銷班4人參加龍眼蜜評鑑 1人特等獎、3名頭等獎表現亮眼。圖／歸仁農會提供
台南歸仁養蜂產銷班4人參加龍眼蜜評鑑 1人特等獎、3名頭等獎表現亮眼。圖／歸仁農會提供

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