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巴威颱風逼近 南市一級開設、全市446處收容所並啟動守護弱勢

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
災害應變組請區公所預為整備避難收容處所。圖／台南市社會局提供
災害應變組請區公所預為整備避難收容處所。圖／台南市社會局提供

因應巴威颱風逼近，台南市政府今天上午10時災害應變中心提升為一級開設，市府社會局昨天由副局長葉誌明副局召開風災整備會議，就避難收容、社會救助、弱勢族群關懷及社會福利機構防災等各項應變工作進行盤點與部署，全面啟動防颱整備機制，全力守護市民生命財產安全。

社會局表示，6日即已先通知全市37區公所加強整備，要求各區公所落實災民臨時收容、社會救助及弱勢族群特殊保護等災害應變措施；在避難收容處所整備方面，目前全市共整備避難收容處所446處，可收容人數計30萬9884人次。

在社會福利機構方面，社會局已通知各機構加強防颱措施，落實災情通報及應變機制，提前完成建物、排水設施及周邊環境巡檢，備妥飲用水、糧食、藥品及各項民生物資，並完成發電機等緊急備援設備整備，視需求設置沙包、防水閘門等防洪設施，降低災害風險。同時要求各機構加強住民照顧及值班人力配置，確保災害發生時能即時應變，維持照顧服務不中斷。

在弱勢族群關懷方面，社會局12區社福中心已動員社工主動電訪轄內弱勢個案，針對獨居長者、身心障礙者及脆弱家庭等服務對象，逐一確認防颱準備、生活需求及受災情形，並依實際需求提供物資協助、福利資源連結及後續關懷服務，確保弱勢民眾在風災期間獲得妥善照顧。

此外，社會局也持續關懷街友安全，已於7月3日前往街友聚集熱點張貼防颱宣導告示，颱風期間將加強街訪，主動發放熱食及生活物資。市內2處街友中心及街友中繼站將持續提供沐浴、烘衣、餐食、物資補給及臨時避難等服務，協助街友安全避災。

社會局呼籲，民眾應提前做好防颱準備，強風豪雨期間避免外出，遠離河川、海邊及其他危險區域。如有避難收容需求，可就近洽詢各區公所或撥打1999市民服務專線。市府也將持續與各局處、區公所及社福機構保持密切聯繫，隨時掌握災情並提供必要協助，全力守護市民生命財產安全。

社會局機構應變組至機構堆放防颱整備沙包。圖／台南市社會局提供
社會局機構應變組至機構堆放防颱整備沙包。圖／台南市社會局提供

災民服務組致電提醒防颱整備。圖／台南市社會局提供
災民服務組致電提醒防颱整備。圖／台南市社會局提供

台南市社會局副局長葉誌明召開巴威颱風防颱整備會議。圖／台南市社會局提供
台南市社會局副局長葉誌明召開巴威颱風防颱整備會議。圖／台南市社會局提供

災民服務組關懷街友。圖／台南市社會局提供
災民服務組關懷街友。圖／台南市社會局提供

災害應變組請區公所預為整備民生物資。圖／台南市社會局提供
災害應變組請區公所預為整備民生物資。圖／台南市社會局提供

機構儲備防颱整備物資。圖／台南市社會局提供
機構儲備防颱整備物資。圖／台南市社會局提供

巴威颱風

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