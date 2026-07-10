阿里山公路明隧道頻傳闖紅燈 公路局加派人力延長交管

暑假旅遊旺季，嘉義縣阿里山國家森林遊樂區湧入遊客，通往山區台18線阿里山公路車流增加。近期58.5公里及70.1公里兩處明隧道施工路段，卻頻頻傳出駕駛闖紅燈，導致雙向車流在單線通行路段「狹路相逢」，造成嚴重回堵，引發行車安全疑慮。臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明指出，近日「大阿里山交通資訊站」社群，不少民眾反映兩處施工路段，在下班及假日無人工交管時段，僅依靠兩端號誌控制車流，卻屢見駕駛無視紅燈直接駛入施工區。

版主黃源明表示，可能有駕駛因久候失去耐心，也有人誤認施工號誌並非交通號誌，甚至有外籍旅客不熟悉規則，導致闖紅燈情形頻繁發生。一旦對向車流依照綠燈正常進入，雙方就在超過百公尺長的單線管制路段迎面相遇，造成雙向車流完全動彈不得。

黃源明分享，6日晚間行經58.5公里施工路段時，親眼目睹下山車隊綠燈放行後，才剛起步便因對向車輛闖紅燈而全線卡死。最後闖紅燈車隊只能集體倒車退出，讓依號誌行駛的車流先行，現場駕駛紛紛上演「倒車技術大考驗」，原本數分鐘即可完成的通行時間因此大幅延誤。

根據公路局雲嘉南區養護工程分局公告，台18線58K+550災害修復工程自3月5日起至10月27日止，進行明隧道及下邊坡施工作業；70.1公里福山路段明隧道工程則自5月15日起至11月30日施工，原訂每日上午8時至下午5時實施交通管制。

由於暑假期間車流暴增，加上闖紅燈事件接連發生，雲嘉南區養護工程分局阿里山工務段表示，已針對交通狀況滾動檢討，調整交管措施，增加人工交通管制時段，以降低車流衝突。其中，58公里明隧道施工路段（管制長約380公尺）已調整為平日上午7時30分至下午6時由交管人員指揮，周五、周六延長至晚間9時，周日至晚間8時；70公里明隧道（管制長約600公尺）則維持平日及假日上午8時至下午5時由人員交管。

阿里山工務段呼籲，駕駛人務必遵守紅綠燈號及現場交管指揮，勿搶快闖紅燈，以免造成雙向車流對峙交通癱瘓，甚至引發事故。受颱風巴威影響，阿里山區近日將有強風豪雨，阿里山林鐵9日至12日停駛，阿里山國家森林遊樂區今天預警性休園，後續依縣府停班停課及天候狀況滾動調整，提醒民眾颱風期間避免前往山區及從事戶外活動，留意最新道路及交通資訊，確保行車安全。

台18線阿里山公路近期58.5公里及70.1公里兩處明隧道施工路段，頻傳駕駛闖紅燈，導致雙向車流在單線通行路段狹路相逢，嚴重回堵。圖／截自臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」

暑假旅遊旺季，阿里山國家森林遊樂區湧入遊客，通往山區台18線阿里山公路車流增加。圖／截自臉書粉專「漫步在雲端的阿里山」