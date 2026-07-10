嘉市立美術館百年鳳凰木凱米颱風倒下 二代新苗迎戰巴威

嘉義市立美術館旁陪伴地方近百年鳳凰木，前年7月25日下午5時20分，不敵凱米颱風強勁風勢傾倒，讓市民感到不捨。然而，老樹雖然倒下，生命卻沒有終止。事隔不久，美術館人員同年8月9日在原本植穴中驚喜發現，老樹根系重新萌芽，長出新生幼苗，象徵生命延續，為這棵承載嘉義城市記憶百年老樹帶來新希望。

美術館表示，這棵鳳凰木長年矗立古蹟建築旁，與紅磚歷史建物相互映襯，不僅是館區重要景觀，也是市民共同生活記憶。凱米颱風造成老樹倒伏後，原以為只能留存在大家回憶中，沒想到樹根仍保有旺盛生命力，再次萌發新芽，讓館方相當感動，決定全力守護這株被視為「二代嘉美鳳凰木」的新生命。

為了讓幼苗健康成長，美術館日前特別邀請樹醫生詹鳳春檢視樹況，仔細檢查枝葉與生長情形，進行適度修剪與照護，希望透過專業養護，協助新生鳳凰木建立穩固的生長基礎。館方形容，這不只是一次樹木養護工作，更像是一場跨越時空的生命對話，延續百年老樹與嘉義市民之間深厚的情感連結。

中颱巴威逼近，市府提升防颱戒備。去年7月6日丹娜絲颱風登陸布袋後，市區逾萬棵樹木倒伏，歷經1年，大多數植栽未重新植栽恢復，再度面臨強颱考驗，美術館對二代鳳凰木完成加固工程，降低強風吹襲損害，守護這株象徵希望傳承新生命。館方期待這棵鳳凰木能夠平安度過風雨，數十年後再次長成與古蹟建築相互輝映的大樹，在嘉義土地綻放火紅花海，延續百年鳳凰木的生命故事，也讓城市共同記憶得以代代相傳。

嘉市立美術館二代鳳凰木苗木樹醫照護，迎戰中颱巴威。圖／截自嘉美館臉書