服務逾50萬人次！台南小黃公車2新路線通車 黃偉哲試駕

台南小黃公車再添新路線，綠三三（潭頂代天府–安南醫院）及綠三四（新化循環線）昨天通車，市長黃偉哲試駕。

交通局長王銘德指出，新上路的綠三三服務新市潭頂、崙仔頂、永就番仔寮及社內等聚落，可前往新市市場、區公所，也可直達安南醫院，並串連新市火車站及和順轉運站；綠三四則是台南首條環狀小黃公車路線，行經知義、山仔腳、竹子腳等聚落，深入社區巷弄，居民可直達新化老街、新化站及台南醫院新化分院，便利長者回診、領藥及轉乘市區公車。

黃偉哲表示，小黃公車以「公車票價、計程車服務」為特色，自二○一九年推動至今已服務逾五十萬人次，成為偏鄉居民就醫、採買及通學的重要交通工具，民眾滿意度已超過九成，不僅提升乘車品質，也兼顧政府營運成本及業者經營效益，民眾、政府與業者三贏。

公共運輸處表示，小黃公車除固定班次外，也提供站牌周邊一公里內預約接送服務，採兩人以上共乘，也可透過「大台南公車App」預約。小黃公車比照公車收費，使用市民敬老卡、愛心卡可免費搭乘，使用電子票證搭乘可享有基本里程八公里免費。

立委陳亭妃出席通車典禮後和黃偉哲換手駕駛，她表示，代表市政「一棒接一棒」，個個是強棒，從前市長賴清德、現任黃偉哲，下一棒由陳亭妃來接棒，新「妃」戰袍，就是團隊共同的標誌，之後會安排與議員拍攝競選合照，最重要的是目標一致，「二○二六要贏，二○二八也要繼續贏」。