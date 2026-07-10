原民議員增2席效應？雲林縣人口驟減3000多人 原住民逆勢增長

雲林縣人口持續下滑，根據戶政統計，截至今年六月底，全縣人口僅剩六十四萬七六四八人，較去年底減少三千多人，今年上半年新生兒較去年同期跌幅近三成；由於年底九合一選舉將首度增設平地原住民、山地原住民議員各一席，僅原住民人口近一年多來逆勢增加五百多人，成為全縣少數持續成長的人口族群。

雲林縣政府前年推出「萬寶龍」生育津貼加碼措施，一度帶動出生人數成長；今年起調整為第三胎以上才加碼補助，新生兒數隨即明顯下滑。

由於死亡人數持續高於出生人數，全縣人口規模持續縮水，今年上半年新生兒僅一六○五人，較去年同期減少六八八人，廿鄉鎮市中斗六市新生兒二二四人最多，褒忠鄉廿五人最少。

縣府民政處表示，年底九合一選舉將於十一月廿八日投票，八月三十一日至九月四日受理候選人登記。

雲林縣將選出縣長、四十五席縣議員、二二八席鄉鎮市民代表及三九二名村里長。選舉人須於七月廿八日前設籍選舉區，並符合實際居住規定，才能取得投票資格。

雲林縣選舉委員會提醒，民眾須依法設籍，切勿以虛偽遷徙戶籍方式取得投票權。若為使特定候選人當選而遷入戶籍，實際未居住當地卻領票、投票，涉嫌觸犯刑法「詐術妨害投票罪」，最重可處五年以下有期徒刑，未遂犯同樣處罰，選委會呼籲民眾，切勿以身試法，共同維護選舉公平。