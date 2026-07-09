強颱巴威整備會議 翁章梁：提前防汛、防災部署

強颱巴威逐步接近台灣，嘉義縣長翁章梁今天下午主持颱風整備會議，召集各局處要求落實各項防災應變措施，提前完成防汛、防災及救災資源部署，並呼籲民眾應盡量避免外出。

嘉義縣政府發布新聞稿，巴威颱風結構完整、影響範圍廣泛，屬於「風強、雨大」型颱風，預估將為各地帶來明顯風雨。中央氣象署今天下午2時30分發布海上颱風警報，預計明天清晨發布陸上颱風警報。

縣府表示，未來24至48小時因外圍環流及地形效應影響，雨量及風速會有明顯提升。10日起全台降雨增加，嘉義山區晚上後有大雨或豪雨風險；11日山區及沿海陣風可能達10至14級，阿里山、中埔、竹崎、梅山、番路、大埔等山區，以及東石、布袋、六腳、朴子、義竹等沿海及空曠地區應提高警戒。

縣府說，參考歷史路徑相似颱風經驗，即使巴威颱風中心未直接登陸嘉義，其外圍環流及西南風仍可能為嘉義縣帶來長時間降雨，山區須防範持續性豪雨，沿海地區則應留意強陣風及風浪影響，不可掉以輕心。

翁章梁表示，依據目前預報，巴威颱風可能帶來強風豪雨，強風可能造成招牌、樹木或其他物品掉落，豪雨則可能導致道路積淹水、路面界線不清，增加行車及外出風險，颱風警戒發布後，籲請民眾應盡量避免外出，降低災害風險，確保自身安全。