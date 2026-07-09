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高官荒廢房舍髒亂雜草叢生...鄰居憂恐引爆登革熱 南市環保局將出重手

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南部某高官在台南佳里荒廢房子恐引爆登革熱，若逾時未改善，南市環保局將連續開罰。圖 ／ 民眾提供
南部某高官在台南佳里荒廢房子恐引爆登革熱，若逾時未改善，南市環保局將連續開罰。圖 ／ 民眾提供

台南市佳里區一處荒廢屋舍雜草叢生，堆置不明物品，附近居民憂心恐引爆登革熱，經查，屋主及土地為南部某市府高官所有，環保局表示，上月已先依法告發，若近日未限期改善完成，將採按次處罰。

這處地點位於佳里區民安里一間汽車旅館旁，面積約85坪，長年沒水沒電荒廢無人居處，且雜草蔓生逾1層樓高，屋內四周有堆積物品，經查，竟然是南部某市府高官所有。

「高官的土地環境擺爛，根本是帶頭違法！」住在附近的廖姓男子向本報投訴說，該處荒廢多年病媒蚊孳生，環境髒亂無人整理，他2年多前還因此感染登革熱，為維護居住環境只好向相關單位投訴，屋主4月出面稱要變賣，但是對眼前髒亂置之不理，難道高官就可以這樣欺負老百姓嗎？真的令人忍無可忍。

廖指出，他沒有要對方任何一毛錢，只是希望對方負責任解決自有土地舊屋環境問題，不要造成地方困擾。

南市府環保局指出，該案當初是由公所空地空屋機制查報並行文要求地主改善，經複查後未改善，遂移給環保局告發，經陳述意見期後上月11日開罰3600元並限期本月20日前完成改善，如逾期未改善則按次處罰，環保局不論對象是誰，一定會依法查處。

南部某高官在台南佳里荒廢房子恐引爆登革熱，若逾時未改善，南市環保局將連續開罰。圖 ／ 民眾提供
南部某高官在台南佳里荒廢房子恐引爆登革熱，若逾時未改善，南市環保局將連續開罰。圖 ／ 民眾提供

南部某高官在台南佳里荒廢房子恐引爆登革熱，若逾時未改善，南市環保局將連續開罰。圖 ／ 民眾提供
南部某高官在台南佳里荒廢房子恐引爆登革熱，若逾時未改善，南市環保局將連續開罰。圖 ／ 民眾提供

南部某高官在台南佳里荒廢房子恐引爆登革熱，若逾時未改善，南市環保局將連續開罰。圖 ／ 民眾提供
南部某高官在台南佳里荒廢房子恐引爆登革熱，若逾時未改善，南市環保局將連續開罰。圖 ／ 民眾提供

南部某高官在台南佳里荒廢房子恐引爆登革熱，若逾時未改善，南市環保局將連續開罰。圖 ／ 民眾提供
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登革熱 環保局

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