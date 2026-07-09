雲林人口數較去年少3千多人 僅這個族群人口逆勢成長

雲林縣人口持續下滑，戶政統計截至今年6月底，全縣人口僅剩64萬7648人，較去年底減少3000多人；今年上半年新生兒較去年同期減少近3成，人口持續負成長。因年底九合一選舉雲林縣將首度增設平地原住民、山地原住民議員各1席，原住民人口近一年多來逆勢增加500多人，成為全縣少數持續成長的人口族群。

雲林縣政府前年推出「萬寶龍」生育津貼加碼措施後，曾帶動新生兒人數大幅成長；今年起調整為第三胎以上才享有加碼補助，新生兒數隨即明顯下滑。今年上半年出生人口僅1605人，較去年同期減少688人，20鄉鎮市中斗六市新生兒有224人最多、褒忠鄉僅25人最少。

雲林縣死亡人數持續高於出生人數，截至6月底，全縣人口降至64萬7648人，半年減少3000多人，人口規模持續縮水，相較之下，原住民人口卻逆勢增加。根據戶政資料，雲林縣原住民人口較去年1月增加500多人。由於年底九合一選舉將首度增設平地原住民、山地原住民議員各1席，也使原住民人口變化及選舉資格備受關注。

雲林縣民政處副處長陳良駿表示，依中央選舉委員會公告，年底九合一選舉將於11月28日投票，8月31日至9月4日受理候選人登記。雲林縣將選出縣長、45席縣議員、228席鄉鎮市民代表、392名村里長。選舉人須於7月28日前設籍於選舉區，並符合實際居住規定，才能取得投票資格。

雲林縣選舉委員會提醒，符合投票資格必須依法設籍，切勿以虛偽遷徙戶籍方式取得投票權。若為使特定候選人當選，將戶籍遷入選舉區，但實際並未居住當地，卻據此領票、投票，即涉嫌觸犯刑法第146條第2項「詐術妨害投票罪」。

選委會表示，依刑法規定，以虛偽遷徙戶籍取得投票權並行使投票權者，最重可處5年以下有期徒刑；即使尚未完成投票，未遂犯同樣處罰，呼籲民眾勿因一時僥倖而觸法，維護選舉公平與民主秩序。