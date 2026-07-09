影／2026西拉雅夏日好Chill登場 1個半月狂歡關子嶺

西拉雅國家風景區管理處「2026 西拉雅夏日好Chill」系列活動今起展開，為期1個半月安排音樂、踩街、超萌黃阿瑪等一系列活動、好康，邀請遊客走進關子嶺，體驗涼爽山林與百年泥漿溫泉獨特魅力。

主辦單位今在關子嶺嶺頂旅遊資訊站開記者會，邀請民歌手馬毓芬現身，獻唱經典名曲「關子嶺之戀」，並透露7月25日活動當天有更特別版本讓遊客一飽耳福。

西拉雅風管處長許主龍表示，關子嶺不僅與義大利西西里島、日本鹿兒島並列為「世界唯三的泥漿溫泉」，更蘊含深厚的人文歷史、宗教底蘊與絕美自然景觀。

其中，守護在地的「不動明王」，自1902年奉祀至今已走過百年歲月。適逢農曆6月24日不動明王聖誕，當天8月7日下午4時起特別以這百年宗教文化為核心，盛大打造「變裝踩街遊行」生日派對，期盼吸引更多旅客走訪關子嶺。

風管處說，2026西拉雅夏日好Chill-今夏活動安排多項活動及好康，7月9日至8月31日，遊客至關子嶺合作旅宿泡湯，合作溫泉旅宿有湯泉美地溫泉會館、關子嶺大旅社、富御館、儷景溫泉會館、林桂園石泉會館。購買「2小時泡湯方案」，即可免費延長1小時。(實際優惠數量依各合作旅宿公告為準)

另外，7月25日晚間6時18分至8時58分於嶺頂公園吳晉淮音樂廣場，安排關子嶺涼夏音樂夜，由廣播名人吳建恆主持，邀請歌手馬毓芬、鄭怡、南方二重唱、何方、林隆璇等歌手搭配樂團演出。

風管處指出，活動期間至指定合作店家消費即可領取「集章明信片」，完成集章任務後，可至嶺頂資訊站兌換「限定優惠酷碰券」（包含住宿、泡湯、餐飲、咖啡等）。更有機會將 Nintendo Switch 2等總價值超過6萬元的超值好禮帶回家。

更多活動詳情與請持續關注「西拉雅國家風景區管理處」網站及臉書粉絲專頁https://www.siraya-nsa.gov.tw/

西拉雅風管處著名的超萌吉祥物灰熊熊（右一）現身，萌度破表。記者謝進盛／攝影

關子嶺嶺頂旅遊資訊站前擺設的皇阿瑪氣偶吸睛。記者謝進盛／攝影

民歌手馬毓芬現身，獻唱經典名曲「關子嶺之戀」。記者謝進盛／攝影

西拉雅國家風景區管理處「2026 西拉雅夏日好Chill」系列活動今起展開，安排一系列活動與好康，邀請遊客走進關子嶺賞遊。

記者謝進盛／攝影