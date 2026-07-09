台南芒果直送美光台南廠 市長黃偉哲、副市長趙卿惠開催買氣旺

台南市政府農業局與台灣美光台南廠今、明在業者廠區辦理芒果等農產品特賣活動，市長黃偉哲、副市長趙卿惠今上午出席開催買氣，未來預計每月定期辦理展售活動，建立常態合作機制。

台南市長黃偉哲、副市長趙卿惠與台灣美光台南廠廠務處處長林慶彰及晶圓測試暨製程營運處處長郭進森與會，共同支持在地農業發展，並將最新鮮的台南農產直送企業。

黃偉哲表示，台南為全國重要芒果產區，透過企業媒合展售活動，不僅讓企業員工能就近選購產地直送的新鮮農產品，也有助於拓展農產品銷售通路，提升農民收益，促進產地與消費市場交流。

農業局表示，活動期間另推出消費滿額贈禮活動，本次活動有臺南市農產運銷股份有限公司、小善心蔬果運銷合作社、佳里區農會、溫噹噹果園、義瑋琪農場、麻豆勇伯農產行、冠森合作社、春歸梅嶺及珍泰興食品等9家業者參展，展售愛文、西施、玉文、金煌及水蜜桃芒果等鮮果禮盒，同時搭配牛蒡加工品、酪梨、梅製品、芒果乾及芒果肉乾等臺南特色農特產品，提供多元選擇。

台南市政府農業局與台灣美光台南廠辦理芒果等農產品特賣，員工們力挺農民。記者謝進盛／翻攝

台南市政府農業局與台灣美光台南廠辦理芒果等農產品特賣，員工們力挺農民。記者謝進盛／翻攝