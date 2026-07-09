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嘉義中埔嘉134線中段拓寬完工 道路升級12公尺雙向單線道

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣中埔鄉嘉134線1K+248至2K+096路段拓寬完工，縣府將持續爭取經費拓寬0K至1K+248道路銜接。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣中埔鄉嘉134線1K+248至2K+096路段拓寬完工，縣府將持續爭取經費拓寬0K至1K+248道路銜接。圖／嘉義縣政府提供

嘉義中埔鄉嘉134線是當地重要聯外道路，因部分路段狹窄、會車不易，形成交通瓶頸，縣府向中央爭取經費，投入8611萬元拓寬道路，將1K+248至2K+096路段路寬提升至12公尺，畫設雙向單線道，縣長翁章梁今天視察完工狀況，將持續爭取0K至1K+248路段拓寬銜接。

縣長翁章梁今與立委蔡易餘、立委陳冠廷、議員羅士洋、中埔鄉長李碧雲等人視察完工路段，聽取建設處簡報。建設處指出，嘉134線為中埔鄉鹽館村主要東西向道路，往西銜接台3線，串聯裕民、隆興、灣潭等聚落，是居民通勤、農產品運輸及對外聯絡的交通要道。

建設處表示，嘉134線1K+248至2K+096路段路寬僅5至6公尺，道路線形不佳，且會車空間不足，已將道路寬度提升至12公尺，改善長度848公尺，由交通部公路局生活圈計畫補助，包括中央補助7020萬2000元，縣府自籌1590萬8000元，共斥資8611萬元。

翁章梁說，中埔鄉是嘉義縣重要觀光地區，許多民眾假日會到休閒牧場遊玩，嘉134線部分路段原本道路狹窄、會車不易，地方持續要求改善，經縣府、鄉公所及民意代表多次討論會勘後，將改善方案送至中央核定，在蔡易餘、陳冠廷奔走下，經費順利核定並完成道路改善。

建設處也說，嘉134線中段已完成改善長度848公尺，道路拓寬為12公尺，但嘉134線前段0K至1K+248路段仍有道路寬度不足情形，將持續向中央爭取道路拓寬相關經費，盼延續銜接中段拓寬道路，改善道路狹窄及會車不易等問題，建構完善且安全交通路網。

嘉義縣中埔鄉嘉134線1K+248至2K+096路段拓寬完工，縣長翁章梁今天視察完工狀況。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣中埔鄉嘉134線1K+248至2K+096路段拓寬完工，縣長翁章梁今天視察完工狀況。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣中埔鄉嘉134線1K+248至2K+096路段拓寬完工，縣府將持續爭取經費拓寬0K至1K+248道路銜接。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣中埔鄉嘉134線1K+248至2K+096路段拓寬完工，縣府將持續爭取經費拓寬0K至1K+248道路銜接。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 中埔 翁章梁

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