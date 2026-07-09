台南山上工廠大火 環保局發布4區空品影響提醒關窗、戴口罩

雲林縣長張麗善今天上午驚傳車禍。她上午結束在劍湖山世界一場會議後，搭乘座車前往縣警察局途中停等紅燈時，遭後方一輛預拌混凝土車追撞，導致座車後擋風玻璃全碎、車尾嚴重毀損。張麗善雖未外傷，但坦言受到不小驚嚇，目前仍感到頭暈，頸椎、腰椎也出現痠痛不適，仍堅持完成2場既定會議，預計事後再前往醫院檢查。

2026-07-09 11:56