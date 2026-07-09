台南小黃公車突破50線！黃偉哲、陳亭妃出席綠33、綠34通車接手駕駛

台南市小黃公車再添新路線，綠33（潭頂代天府－安南醫院）及綠34（新化循環線）9日正式通車，小黃公車路線增至50條，服務範圍涵蓋全市31個行政區，偏鄉公共運輸路網再升級。市長黃偉哲表示，小黃公車以「公車票價、計程車服務」為特色，自2019年推動至今已服務逾50萬人次，成為偏鄉居民就醫、採買及通學的重要交通工具，持敬老卡免費搭乘，鼓勵長者多加利用。

黃偉哲表示，台南幅員廣闊、人口分布不均，部分地區若以大型公車營運，效益有限，因此市府導入小黃公車，以更機動、彈性的方式提供公共運輸服務，目前民眾滿意度已超過九成，不僅提升乘車品質，也兼顧政府營運成本及業者經營效益，形成民眾、政府與業者三贏局面。

黃偉哲指出，市府持續優化小黃公車服務，除固定班次外，也提供預約搭乘機制，並串聯火車站、轉運站、醫院、市場等重要據點，方便偏鄉居民就醫、洽公、採買與轉乘；使用敬老卡可免費搭乘，電子票證也享基本里程8公里免費，希望讓長者及偏鄉居民都能享有便利、安全的公共運輸服務。

交通局長王銘德表示，交通局與在地民意溝通，共同規畫小黃公車路線與停靠站位，讓公共運輸從傳統公車的「運輸服務供給」進化為積極的「主動連結需求」，提供當地更便利的小黃公車服務。新化為台南的重要轉運樞紐，2024年起已將綠14、綠15兩條傳統公車路線轉型為小黃公車，為較外圍的礁坑、五甲勢民眾提供固定班次及預約服務。

王銘德指出，新上路的綠33服務新市潭頂、崙仔頂、永就番仔寮及社內等聚落，可前往新市市場、區公所，也可直達安南醫院，並串聯新市火車站及和順轉運站；綠34則是台南首條環狀小黃公車路線，行經知義、山仔腳、竹子腳等聚落，深入社區巷弄，居民可直達新化老街、新化站及臺南醫院新化分院，便利長者回診、領藥及轉乘市區公車。

台南市公共運輸處表示，綠33由皇冠交通營運、綠34由成功汽車營運，除固定班次外，也提供站牌周邊1公里內預約接送服務，採2人以上共乘，最晚須於搭車前一日下午5時前預約，也可透過「大台南公車APP」預約。小黃公車比照公車收費，使用市民敬老卡、愛心卡可免費搭乘，使用電子票證搭乘可享有基本里程8公里免費等優惠，歡迎市民朋友們多加利用。

台南小黃公車綠33、綠34新化循環線上路服務，今天舉行通車儀式，市長黃偉哲（右）與立委陳亭妃試搭乘並換手駕駛。記者吳淑玲／攝影

台南小黃公車綠33、綠34新化循環線上路服務，今天舉行通車儀式，市長黃偉哲（左）與立委陳亭妃試搭乘並換手駕駛。記者吳淑玲／攝影

台南小黃公車綠33、綠34新化循環線上路服務，今天舉行通車儀式，市長黃偉哲（左）與立委陳亭妃等出席。記者吳淑玲／攝影