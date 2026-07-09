嘉義科學168 暑假邀親子闖關

嘉義市暑假盛事「科學一六八教育博覽會」十七日至廿一日在興嘉國小、民生國中登場，有六大主軸，包含四十四個特色關卡、一一六場科普教室，並推出沉浸式飛行模擬、燈箱變身秀、行動天文館、數位互動艙等體驗，「看得到、摸得到、玩得到」引導孩子從認識科學到應用科學。

市長黃敏惠昨宣傳活動，並啟動磁浮裝置，象徵以科學點亮未來，她說，科學一六八已從暑期科學活動，發展為中南部具代表性的科學教育品牌，成為城市治理的科技教育重要一環，希望讓親子在共同體驗中留下充實的暑假回憶。

市府教育處表示，活動期間將提供免費的接駁服務，每日上午八時卅分至下午五時、每小時四班，往返嘉義文創園區、垂楊國小側門及民生國中，假日配合星空電影院活動，接駁時間延長至晚間八時，方便民眾前往參與。

台南「十六歲正青春藝術節」十八日至八月廿三日展開，核心活動「青少年扮戲計畫」陪伴青年從創作、排演到舞台演出，培養藝術素養與自信。記者萬于甄／攝影

另，邁入第十二年的台南「十六歲正青春藝術節」，今年主題「Touch青春的頻率」，十八日至八月廿三日展開，南市文化局表示，活動規模再升級，從台南文化中心擴展至台江文化中心、吳園公會堂、台南市立圖書館新總館。

文化局指出，藝術節核心「青少年扮戲計畫」陪伴青年從創作、排演到舞台演出，集結台南、雲林、高雄等地十九個行政區、十六所高中職青年共同創作，今年推出第十二部原創劇作「觸Feel Seen」八月廿二、廿三日在台江劇場演出。相關活動資訊可至臉書粉專「十六歲正青春藝術節」查詢。