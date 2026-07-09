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危橋海新橋 雲林昨動工改建

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
連結雲林四湖鄉與台西鄉的海新橋，因橋梁結構長期浸泡鹽水中，鋼筋外露鏽蝕嚴重，縣府爭取中央補助建新橋，縣長張麗善（右四）昨主持動工。記者陳雅玲／攝影
連結雲林四湖鄉與台西鄉的海新橋，因橋梁結構長期浸泡鹽水中，鋼筋外露鏽蝕嚴重，縣府爭取中央補助建新橋，縣長張麗善（右四）昨主持動工。記者陳雅玲／攝影

橫跨舊虎尾溪、連接雲林四湖鄉與台西鄉的海新橋，因橋梁結構長期浸泡鹽水中，鋼筋外露鏽蝕嚴重，四年前被檢測為危險橋梁，將斥資一點三六億元在橋的上游處建新橋，昨天動工，預計二○二八年四月完工，屆時舊橋將拆除。

縣府表示，海新橋位於鄉道雲一二二之一線，新橋將採四跨三墩預力中空版梁型式，兩側路面、引道皆有抬升，為避免涉及私有土地，新建橋址移設至原橋的上游約一百公尺處。

縣長張麗善主持動土典禮，她指出，海新橋一九八二年竣工，現況已經老舊，且橋梁結構長期浸泡於水中，橋墩、主梁、橫隔梁、橋面板有多處混凝土破損、鋼筋外露鏽蝕情形，每逢大潮海水甚至漫淹過橋面，加上橋面寬度不足，會車不容易，二○二二年檢測達危險橋梁等級，立即向中央提報爭取改建經費，去年九月獲交通部公路局核定補助一點一五六億元，地方再自籌二○四○萬元。

雲縣交通工務局長汪令堯說，積極辦理危險橋梁改善，從二○一九年十月勘查至今年五月，全縣將近三八○座Ｕ三等級橋梁、廿多座Ｕ四等級橋梁，目前已完成十六座Ｕ四橋改建，九座施工中，其中七座可於年底前完成；Ｕ三的部分已完成三二三座，另外卅五座將在年底前完成改善，而雲林在橋梁維護部分已連續三年獲交通部「金路獎」肯定。

張麗善 雲林 橋梁

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橫跨舊虎尾溪、連接雲林四湖鄉與台西鄉的海新橋，因橋梁結構長期浸泡鹽水中，鋼筋外露鏽蝕嚴重，四年前被檢測為危險橋梁，將斥資一點三六億元在橋的上游處建新橋，昨天動工，預計二○二八年四月完工，屆時舊橋將拆除。

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