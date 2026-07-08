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台南「小內閣」異動 黃偉哲倚重農業局長李芳林轉任民政局長

聯合報／ 記者吳淑玲謝進盛／台南即時報導
台南市府一級首長異動，原農業局長李芳林接任民政局長。聯合報系資料照
台南市府一級首長異動，原農業局長李芳林接任民政局長。聯合報系資料照

台南市原民政局長姜淋煌今年初出任第三位副市長，代理民政局長至今，台南市長黃偉哲決定由原農業局長李芳林接任民政局長，人事令明天生效；至於接任農業局長的馮祥勇是由國立聯合大學借調。

據了解，台南市政府此次人事調整，主要考量副市長姜淋煌兼代民政局長，從今年初至今超過半年，肩負市政事務繁重，經常清晨出門忙到深夜才能返家，加上年底將面臨各項重大市政工作及選務準備，市長黃偉哲因此決定重新調整人力配置，讓整體市政運作更順暢。

李芳林說，市長黃偉哲約於1個月前即徵詢他接任民政局長的意願，因農業局今年多項重要工作已陸續完成，包括芒果產季豐收，在市府與各界共同努力下，價格維持穩定；接下來僅剩中秋節前文旦產銷工作需要持續推動。此外，將軍和玉井的冷鏈建設，以及學甲動保園區等重大建設也都已接近完工或進入收尾階段，經思考後決定接下新職位的挑戰。

李芳林說，在市長黃偉哲任期最後半年階段，除了持續推動各項市政建設，更重要的是辦好年底的選務工作，接下民政局長一職，協助分擔市政工作、也強化行政團隊運作。

李芳林最早被黃偉哲延攬接任台南市政府農產運銷公司總經理，任內協助市府規畫打造號稱「全台最美」的新化果菜市場新建物，2023年4月由台南農產運銷公司轉任台南市肉品市場總經理。2025年2月28日接任農業局長，再接下民政局長一職，是黃偉哲倚重的左右手。

新任農業局長馮祥勇是從國立聯合大學借調，是台大農業推廣學系博士，也長期擔任市府顧問，經常參與市府相關會議，熟悉市政及農業政策，可望快速上手，順利銜接農業局業務。

台南 內閣 黃偉哲

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