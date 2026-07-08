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黃偉哲再叫賣3000公斤愛文 農業局：芒果產銷已過關

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市農產運銷公司攜手東森農場直播推廣台南愛文芒果，市長黃偉哲（中）下午前往促銷，3000公斤銷售一空。記者謝進盛／翻攝
台南市農產運銷公司攜手東森農場直播推廣台南愛文芒果，市長黃偉哲（中）下午前往促銷，3000公斤銷售一空。記者謝進盛／翻攝

台南市農產運銷公司攜手東森農場直播共同推廣台南愛文芒果，市長黃偉哲今下午前往促銷，再度展現叫賣功力，3000公斤再度銷售一空。農業局也說，今年愛文芒果買氣超乎預期，產銷基本上已過關。

農業局長李芳林表示，正值芒果盛產季，南市農產運公司嚴選品質優良台南愛文芒果，透過東森農場直播，讓更多民眾認識台南優質農產品。

農業局說，本次東森農場直播提供3000公斤台南愛文芒果，全數銷售完畢，再次展現台南芒果優良品質與市場魅力，也顯示消費者對臺南優質農產品的高度肯定與支持，目前愛文芒果收成已進入尾聲，有些果農已完銷，大體來說，今年芒果產銷已過關。

黃偉哲說，台南愛文芒果果肉細緻飽滿、香氣濃郁、甜度高且多汁，不僅深受國內消費者喜愛，更深獲國際市場肯定，是台南最具代表性夏季水果。

南市農產運銷公司總經理楊弘義也說，為讓消費者更深入體驗台南芒果多元魅力，直播現場特別準備新鮮愛文芒果、芒果布丁、優格及情人果乾等特色產品，透過多樣化品嘗方式，展現台南芒果豐富風味與創意吃法。

台南市農產運銷公司攜手東森農場直播推廣台南愛文芒果，3000公斤銷售一空。記者謝進盛／翻攝
台南市農產運銷公司攜手東森農場直播推廣台南愛文芒果，3000公斤銷售一空。記者謝進盛／翻攝

台南市農產運銷公司攜手東森農場直播推廣台南愛文芒果，3000公斤銷售一空。記者謝進盛／翻攝
台南市農產運銷公司攜手東森農場直播推廣台南愛文芒果，3000公斤銷售一空。記者謝進盛／翻攝

直播現場特別準備新鮮愛文芒果、芒果布丁、優格及情人果乾等特色產品，透過多樣化品嘗方式，展現台南芒果豐富風味與創意吃法。記者謝進盛／翻攝
直播現場特別準備新鮮愛文芒果、芒果布丁、優格及情人果乾等特色產品，透過多樣化品嘗方式，展現台南芒果豐富風味與創意吃法。記者謝進盛／翻攝

芒果 黃偉哲 台南

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