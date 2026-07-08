滿足嘉義地區供水穩定 嘉義海水淡化廠興建計畫通過環評

環境部今環評大會審查「嘉義海水淡化廠興建計畫」，經環評委員審查認為，該計畫為解決嘉義區域民生及產業公共用水問題，以滿足區域供水穩定，經檢核評估開發符合上位計畫，且與周圍相關計畫並無顯著不利衝突且不相容情形，決議通過環評。

開發單位為經濟部水利署南區水資源分署，目的事業主管機關為經濟部，開發單位規劃於嘉義縣布袋鎮之布袋商港北防波堤內側（現況為海域，未來由港務公司完成浚土回填後，再進行本案海淡廠開發行為）興建海水淡化廠，用地約6公頃，產水規模最大每日10萬立方公尺，預估2032年完工產水。

開發單位指出，規畫以逆滲透法（RO）淡化製水，併入自來水管，並由自來水公司調度，提供公共給水使用。

另考量破碎帶、潮位變化、漂砂掩埋及海流強度等因素，取排水管位將避開臨時航道、錨區範圍、牡蠣養殖區畫漁業範圍等，取排水管線埋設於海床下3公尺，不影響未來港區整體開發。其中牡蠣調查方面，選定當地蚵農標本戶進行訪視，收集牡蠣量，養殖方式、放苗期、覆苗率、收成期、收穫量等，承諾每季調查1次。

生態影響部分，環評委員表示，調查結果記錄有珍貴稀有保育類2種，包含小燕鷗及黑翅鳶，以及其他應予保育的紅尾伯勞及燕鴴2種，本計畫已針對施工、營運期間採行相關影響減輕措施，經評估後本計畫對陸域動物生態影響輕微。

另計畫調查方法於基地周圍1公里範圍進行陸域及海域生態調查，並蒐集鄰近區域生態調查文獻，經評估本計畫開發對稀有植物及保育類動物無顯著不利影響。

嘉義縣副縣長劉培東今出席指出，因應氣候變遷的衝擊，嘉義海淡廠關乎地方未來的發展，嘉義縣政府承諾持續性監測，做好環境把關。

此案在環評委員經綜合考量各方意見及開發單位答覆，就生活環境、自然環境、社會環境及經濟、文化、生態等可能影響的程度及範圍判斷，對環境無顯著不利影響，但請開發單位將中華白海豚食源魚種補充進環境監測計畫生態調查項目，經決議補正修正後通過環評。