台南安南區公所推出「食在安南・百味職人」 揭開35位台江職人故事

台南市安南區公所3年前推動「安南就醬玩」系列活動，有系統地行銷在地，頗受好評，今年則推出「食在安南・百味職人」新書，細膩講述35位職人的故事，今舉辦新書發表會，安南區長魏文貴表示，新書將典藏在國家圖書館，讓更多人看見台江土地孕育的百味人生。

安南區公所指出，受惠於產業發展，近年來安南區人口成長顯著，市府也積極推動安南區建設與地方文化保存，在都市發展之餘，也盼持續挖掘土地故事，今年透過新書「食在安南・百味職人」帶領民眾走入職人現場，認識安南深厚的飲食文化。

安南區公所提到，「食在安南・百味職人」由張耘書主持計畫，透過田野調查、居民共創工作坊，記錄35位職人的生命歷程，從農漁產地、食材加工、傳統小吃到創新料理，完整呈現台江飲食文化脈絡。

魏文貴也說，「食在安南・百味職人」新書將典藏在國家圖書館，並收錄至安南區公所「台江職人資料庫」，同時將贈送給台南市各圖書館及安南區國中小學校，期盼透過文字與影像傳承職人精神，讓更多人進而珍惜並延續這份來自土地的力量。