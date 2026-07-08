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嘉義海淡廠環評過關 承諾每季牡蠣養殖調查

中央社／ 台北8日電

嘉義海淡廠今天於環評大會審查，經確認牡蠣養殖監測、鹵水再利用研究等項目後，建議本案修正通過。嘉義縣政府表示，該區設有海洋監測站進行持續性監測，會做好環境把關。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第52次會議，審查「嘉義海水淡化廠興建計畫環境影響說明書」。

開發單位經濟部水利署南區水資源分署表示，本案計劃於嘉義布袋港區外港填區北側約6公頃新生地進行海淡廠開發，興建產水規模每日10萬立方公尺的海水淡化廠，預估民國121年完工產水，未來將併入自來水管，並由自來水公司調度，提供公共給水使用。

當地民眾曾於本案公聽會表達憂心，指該區臨近海域是牡蠣主要養殖區，沿岸都是漁塭、也要抽取海水養殖魚貝類，深怕海淡廠排放高濃度鹵水影響養殖產業。

開發單位承諾，將於牡蠣養殖區每季進行1次牡蠣調查，選定當地蚵農標本戶進行訪視，包含收集牡蠣量，養殖方式、放苗期、覆苗率、收成期、收穫量等。

嘉義縣副縣長劉培東表示，近年來氣候變遷，造成如曾文水庫乾旱等情況，因此中央支持海淡廠建置，再加上嘉義的未來發展，這個替代水源的設置「非常非常重要」；民眾關心養殖區問題，嘉義縣政府有設海洋監測站，且是持續性監測，滷水中的鹽度也是重點監測項目，強調縣政府的立場會持續做好環境把關。

初審會議時，環評委員建議海淡廠鹵水應該從戰略物質、淨零減碳的方向，評估本案為鹵水再利用示範的可行性。

開發單位表示，水利署已進行「海淡鹵水提濃減量及資源化技術先期試驗及可行性研究」，於台鹽通霄精鹽廠進行驗證模組測試；另外近期辦理鹵水養藻固碳計畫，研究產出胡蘿蔔素及優質藻油，增加資源化經濟誘因。

環委會中未再新增意見，經閉門會議討論，建議本案補充修正後通過。

環評 牡蠣 嘉義

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