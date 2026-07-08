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嘉義無人機物流計畫7月底驗收 為全台首次商轉

中央社／ 嘉義縣8日電

嘉義亞創無人機物流計畫經過1年的測試後，經濟部7月底將進行審查，嘉義縣政府經濟發展處今天說，若審查通過，8月即可運轉，成為全台第一個商轉的無人機物流配送服務。

經發處產發科長林裕智接受中央社記者訪問表示，縣府目前正積極推動無人機物流配送應用，與中華電信、點點全球股份有限公司、金屬工業研究發展中心合作的「嘉義亞創無人機物流計畫」測試工作已進入收尾，這月底將迎來經濟部的驗收。

林裕智說，實驗範圍與路線在朴子市亞洲無人機AI創新應用研發中心及太保市咩咩上樹萌寵樂園、彩虹夜市這區塊。預定通過經濟部驗收後，8月就開始營運，無人機將從彩虹夜市運送餐食至萌寵樂園、亞創中心的智取櫃。

林裕智表示，下單取貨模式與蝦皮購物平台類似，民眾可掃QR Code點餐，再至指定地點取餐，將是全台灣第一個商業運轉的無人機物流配送服務。

經發處強調，希望下個月能向外界展示成果，讓民眾親身體驗無人機物流配送的實際應用，看見無人機逐步走入日常生活。

據中華電信網路公告訊息，無人機物流計畫實驗與嘉義縣政府、點餐平台以及無人機業者合作，使用3台多旋翼無人機進行無人機載貨運輸服務，由民間企業自主發展飛航系統及空中載貨運輸應用，政府提供驗證場域及產業發展資源，共同促進無人機智慧物流服務發展。

嘉義 無人機 物流

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