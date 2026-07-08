台南新營、南區、安平3區區長異動今交接 市政無縫接軌

台南市新營、南區、安平3區區長異動，今天由副市長兼代民政局長姜淋煌監交，新任區長們均表示會全力以赴，為地方繁榮與市民福祉打拚，確保施政無縫接軌，持續為市民提供優質服務。

市長黃偉哲對新上任的區長們寄予厚望，期勉三位新任首長在新的崗位上能秉持「沒有最好，只有更好」的施政理念，展現積極的服務熱忱，除了全力推進區域建設外，更要主動傾聽地方聲音、即時回應民眾需求，與市府團隊攜手並進，共同打造讓市民有感的幸福城市。

民政局表示，此次人事調整，是配合民政局主任秘書楊雅苓調陞客家事務委員會副主任委員，遺缺由南區區公所區長蕭琇華調任；南區區公所區長由安平區公所區長蕭泰華調任；安平區公所區長由新營區公所區長陳宏田調任；新營區公所區長則由該公所主任秘書鄭添福陞任。

南區區長蕭泰華歷任楠西區、中西區及安平區區長，行政歷練完整，長期深耕地方基層業務，熟悉區政運作，具豐富地方治理經驗；安平區區長陳宏田歷任新營區區長、民政局宗教禮俗科科長、公所與觀光局等職務，具備完整的行政歷練與跨領域協調經驗；新營區區長鄭添福歷任內政部國土測繪中心技士、東山區公所課長、主任秘書並曾代理東山公所區長，具備地方及中央完整行政歷練，並長期投入地方基層行政工作，實務經驗豐富。

姜淋煌期許三位區長到任後能迅速進入狀況，帶領公所團隊穩健推動區政，持續精進第一線的行政效能與服務品質，落實便民作為並密切與地方民意代表、社區組織合作，凝聚共識以爭取資源，共同推動區政發展，提升市民生活品質。

台南市三區區長今天交接。圖／新營區公所提供