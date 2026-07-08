泡水泡到鋼筋外露 雲林海新橋危橋等了3年終獲補助動工改建

雲林縣海新橋是連結四湖鄉與台西鄉的重要橋梁，因橋梁結構長期浸泡鹽水中，鋼筋外露鏽蝕嚴重，2022年已檢測為危險橋梁，縣府向中央爭取改建經費，2025年9月獲交通部公路局核定補助，斥資1.36億元改建，今天動土，預計2028年完工。縣府表示，U4危橋已完成16座改建，還有9座施工中，其中7座可於年底前完成。

海新橋位於鄉道雲122-1線，橫跨舊虎尾溪，2022年被檢測為危險橋梁，有必要盡速改建，地方殷殷期盼，終於在去年獲中央補助1.156億元、地方自籌2040萬元，斥資1.36億元改建新橋，今天動土，縣長張麗善主持，副縣長陳璧君、台西鄉長李文來、四湖鄉長吳勁葦、交通部公路局雲嘉南區養護工程分局主任工程司吳耀勝、縣議員吳蕙蘭及林深、蘇國瓏等人與會。

張麗善表示，海新橋民國71年竣工，現況橋梁老舊，且橋梁結構長期浸泡於水中，橋墩、主梁、橫隔梁及橋面板有多處混凝土破損、鋼筋外露鏽蝕情形，每逢大潮海水甚至漫淹過橋面，且因橋面寬度不足，會車不易。

2022年橋梁檢測海新橋達危險橋梁等級，有必要盡速改建，縣府立即向中央提報爭取改建經費，並先行規畫設計，去年9月獲交通部公路局核定補助，新橋將採4跨3墩預力中空版梁型式改建，兩側路面、引道皆有抬升，為避免涉及私有土地，改建橋址移設至既有海新橋上游約100公尺處，原橋將打除不再使用，預計2028年4月完工。

汪令堯局長指出，雲林縣積極辦理危險橋梁改善，從2019年10月勘查至今年5月，全縣將近380座U3橋梁、20多座U4橋梁，目前已完成16座U4危橋改建、9座施工中，其中7座可於年底前完成；U3的部分已完成323座，另外35座將在年底前完成改善。雲林縣在橋梁維護部分已連續3年獲交通部「金路獎」肯定。

雲林縣海新橋是連結四湖鄉與台西鄉的重要橋梁，因橋梁結構長期浸泡鹽水中，鋼筋外露鏽蝕嚴重，縣府向中央爭取改建經費，2025年9月獲交通部公路局核定補助，斥資1.36億元改建，今天動土。記者陳雅玲／攝影