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巴威颱風進逼 南市農業局籲農漁畜業落實防颱準備

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
巴威颱風進逼，南市北門蘆竹溝漁港蚵農忙作業。記者謝進盛／攝影
巴威颱風進逼，南市北門蘆竹溝漁港蚵農忙作業。記者謝進盛／攝影

巴威颱風進逼逐漸接近台灣，南市農業局繃緊神經，今再次呼籲農漁畜業落實防颱準備。

根據中央氣象署預測，巴威颱風持續朝西北方向移動，最快明下午發布海上颱風警報，10日清晨發布陸上颱風警報。雖然本次颱風對南部無直接影響，但周五、六仍可能受外圍環流影響，局部地區有陣雨或雷雨，中南部山區有大雨或豪雨發生機率。

南市政農業局表示，為降低颱風對農、漁、畜產業造成損失，已彙整各項防颱措施，籲請農漁民及畜牧業者提前完成防災整備。

在作物方面，水稻、蔬菜及瓜果應速清理田間排水溝渠、加強排水設施，避免積水受損；已屆採收期的水果可視情況提前採收並妥善貯藏，開花期或果實發育期作物則應加強果園排水及植株、枝條支撐固定，減少落果及倒伏。

漁業方面，考量去年丹娜絲颱風造成養殖漁業重大損失，農業局提醒養殖虱目魚、台灣鯛、文蛤、白蝦、石斑及牡蠣等養殖業者，加強魚塭及養殖設施巡檢，鞏固塭堤、疏通排水、檢修抽水機及備用發電機，並留意豪雨造成鹽度及水質變化。漁電共生場域亦應強化太陽能板及相關設施固定，落實安全防護。

至於畜牧方面，請畜牧業者清理場區排水溝渠、檢查電力設備，並加固畜禽舍及防雨設施，妥善保護飼料，將放養畜禽移至安全場所，必要時修剪場區周邊樹木，降低風災及疫病風險。

農業局長李芳林提醒，颱風過後應速清園、排除積水，加強中耕培土及肥培管理，預防病蟲害發生，維護作物產量與品質；如農作物、養殖漁業或畜牧設施發生災損，請立即向土地所在地區公所通報，以利依規定辦理災情查報及後續救助作業，協助農漁民儘速恢復生產。

巴威颱風進逼，南市農業局籲農漁畜業落實防颱準備。記者謝進盛／翻攝
巴威颱風進逼，南市農業局籲農漁畜業落實防颱準備。記者謝進盛／翻攝

巴威颱風進逼，南市農業局籲農漁畜業落實防颱準備。記者謝進盛／翻攝
巴威颱風進逼，南市農業局籲農漁畜業落實防颱準備。記者謝進盛／翻攝

丹娜絲颱風 巴威颱風

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