嘉義水上公共托嬰中心工程達65% 明年招收40名0至2歲嬰幼兒

嘉義縣水上公共托嬰中心興建中，中央及地方共斥資近4000萬元，縣長翁章梁今天視察工程進度，目前工程進度已達65%，並同步推動營運規畫及開辦準備工作，預計明年上半年開始招生，可招收40名2足月至未滿2歲嬰幼兒，為水上鄉居民就近提供完善幼兒照顧資源。

社會局表示，嘉義縣目前已設置朴子市、水上鄉、義竹鄉、中埔鄉、竹崎鄉、新港鄉等6處公共托育家園，以及大林鎮、太保市、民雄鄉3處公共托嬰中心，今年將陸續開辦中埔鄉、布袋鎮公共托嬰中心、東石鄉公共托育家園及太保市、中埔鄉親子館，持續擴充托育服務量能。

此外，縣府也規畫在民雄福樂安居社會住宅、馬稠後工業區、太保市中心、竹崎鄉及梅山鄉設置公共托嬰中心或公共托育家園，未來將持續配合工業區發展及社會住宅興建情形，逐步完善公共托育據點，滿足育兒家庭托育需求，讓家長安心就業，促進地方發展。

翁章梁說，隨著雙薪家庭日益普遍，嬰幼兒托育需求持續增加，公共托嬰中心是重要基礎建設與公共設施，勢必須逐步完成，社會局近年在各鄉鎮市推動托嬰、托育工程，逐步建構完善托育服務系統，盼提供多元、便利托育選擇，讓家長能安心就業，也兼顧家庭照顧需求。

社會局長張翠瑤說，水上公共托嬰中心工程進度已達65%，將持續督導工程進度與施工品質，確保如期如質完工，並同步推動後續營運規畫及開辦準備工作，希望啟用後提供水上鄉及鄰近地區家庭優質、平價且便利的公共托育服務，打造友善育兒環境，減輕家長照顧負擔。

嘉義水上公共托嬰中心明年開始招生，預計招生40名0至2歲嬰幼兒。示意圖／嘉義縣政府提供

嘉義水上公共托嬰中心明年開始招生，預計招生40名0至2歲嬰幼兒。示意圖／嘉義縣政府提供