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嘉義敬老卡、愛心卡再升級 刷卡扣30點可使用全民運動館健身房

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義敬老卡、愛心卡刷卡扣30點即可進入全民運動館，縣長翁章梁今天與長者一起體驗健身器材。記者黃于凡／攝影
嘉義敬老卡、愛心卡刷卡扣30點即可進入全民運動館，縣長翁章梁今天與長者一起體驗健身器材。記者黃于凡／攝影

嘉義敬老卡、愛心卡使用範圍再擴大，嘉義縣政府攜手水上鄉全民運動館合作，7月起持卡扣點30點，即可在任意時段使用健身房器材1小時，另也能加價扣點借用羽球場及桌球場，縣長翁章梁今天協助長者在櫃台刷卡，進入健身房體驗器材，鼓勵大家養成運動習慣。

翁章梁說，水上鄉是嘉義縣唯一設有全民運動館的鄉鎮，政府每月補貼敬老卡、愛心卡1000點，阿里山鄉補貼1200點，今年7月起與運動館合作，長者可持卡扣點進入運動館，盼提高場館使用率，鼓勵更多長輩及身心障礙者養成規律運動習慣，充分發揮公共運動設施效益。

水上鄉長林緗亭說，水上鄉全民運動館目前公益時段為早上8時至10時、下午2時至4時，持敬老卡、愛心卡可在其他時段以30點折抵健身房使用1小時，也可另外扣點借用羽球場及桌球場等設施，在大家口耳相傳下，最近運動館人潮逐漸增加，很高興看到長者願意出門運動。

水上鄉全民運動館董事長許嘉榮說，透過與縣府合作，吸引更多長輩及身心障礙者走出家門，培養運動習慣，不僅有助維持身體健康，也能增加社交互動，民眾可依需求選擇適合運動項目，現場有專業運動教練，希望讓運動館成為社區健康生活的重要據點。

嘉義敬老卡、愛心卡刷卡扣30點即可進入全民運動館，縣長翁章梁今天與長者一起體驗健身器材。記者黃于凡／攝影
嘉義敬老卡、愛心卡刷卡扣30點即可進入全民運動館，縣長翁章梁今天與長者一起體驗健身器材。記者黃于凡／攝影

嘉義敬老卡、愛心卡再升級，縣府社會局今年7月起與水上鄉全民運動館合作，刷卡扣30點就可使用健身器材。記者黃于凡／攝影
嘉義敬老卡、愛心卡再升級，縣府社會局今年7月起與水上鄉全民運動館合作，刷卡扣30點就可使用健身器材。記者黃于凡／攝影

健身房 嘉義 健身 敬老卡 翁章梁

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