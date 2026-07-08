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颱風巴威逼近 雲林預佈抽水機、整備6000包砂包

中央社／ 雲林縣8日電

颱風巴威逼近，雲林縣水利處預估11、12日影響較大，恐有豪雨及強陣風。縣府完成預佈大型移動式抽水機，並整備砂包6000包，供各鄉鎮市公所視防汛需求調度使用。

中央氣象署預報員葉致均今天上午在天氣說明會中表示，若巴威依目前預測路徑，最快明天白天發布海上颱風警報，明天深夜至10日清晨發布陸上颱風警報。明天晚上開始颱風外圍環流影響，迎風面桃園以北、宜蘭降雨逐漸增加。

雲林縣水利處長許宏博表示，預估11、12日影響雲林較大，恐有豪雨及強陣風，目前已完成縣內抽水站巡檢及試運轉，將提前辦理滯洪池、前池預抽作業，增加滯洪空間；同步加強排水瓶頸段清疏及防潮閘門調度，維持排洪功能，提升整體防洪應變能力。

同時，完成366台大型移動式抽水機預佈、整備及功能測試，並依各鄉鎮市公所提報的易淹水地區完成預佈作業；另整備砂包6000包，分別放置在斗六水資源中心、台西海口抽水站及水林土間厝抽水站，供各鄉鎮市公所視防汛需求調度使用，還備有防汛擋板4265片及太空包1萬包，分別存放在莿桐五華、口湖箔子寮及台西蚊港等地點。

雲林縣水利處指出，縣府持續建置智慧水情監測系統，目前共設有水位站144處、雨量站7處、影像監視站252處及路面淹水感測站149處，透過水情監測設備結合雲端平台、物聯網及AI智慧分析技術，即時掌握轄內降雨、水位及積淹水情形，提升災害預警及防災應變效率。

雲林縣府提醒民眾，颱風期間請密切注意中央氣象署最新氣象資訊，避免前往海邊、河川、溪流及山區等危險地區。低窪地區住戶請提前檢查排水設施，並備妥防汛物資，共同做好防颱準備。

巴威 雲林

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