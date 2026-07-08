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南市新營區長交接鄭添福升任 陳宏田調安平區長
台南市新營區公所今上午舉行新卸任區長交接典禮，原區長陳宏田調任安平區長，由新營公所主任秘書鄭添福升任。
南市副市長兼民政局局長姜淋煌代表市長黃偉哲主持印信監交儀式，各里里長及地方各界代表均到場觀禮，共同見證區政傳承的重要時刻，象徵新營區政工作邁向新的里程碑。
姜淋煌感謝陳宏田區長任內積極推動區政，並祝福其調任安平區後持續發揮行政長才；同時表示，鄭添福長期深耕新營區，熟悉地方事務及行政運作，具備豐富歷練與協調能力，相信接任後能迅速銜接各項業務。
鄭添福表示，新營是溪北地區重要行政、文化及生活核心，未來將秉持以民為本、依法行政的精神，配合市府施政方向，持續推動基礎建設、防災整備、社會福利、地方文化及社區發展。
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