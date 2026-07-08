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日本日光市率團挺台南觀光 黃偉哲宣布永康設「日光街」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
市長黃偉哲致贈「日光街」道路命名核定公文影本給瀬髙哲雄市長。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲致贈「日光街」道路命名核定公文影本給瀬髙哲雄市長。圖／台南市政府提供

日本友誼市日光市長瀬髙哲雄與和議長田公伸議長帶領市民團共69名專程來訪台南觀光，台南市與日光市自2009年正式締結為友誼市，交流至今已深耕17年，市長黃偉哲表示，感謝日光市與本市攜手推動「景點互惠計畫」，期盼透過促進兩市市民互訪交流，持續深化雙方友誼，讓兩市情誼更加緊密。

黃偉哲也宣佈，為紀念兩市締結友誼17年的深厚情誼，已將本市永康區一條道路命名為「日光街」，並親自將核定公文影本贈予瀬髙市長留念，象徵兩市友誼將如這條街道般長久延續。黃市長也期待兩市未來能在體育、教育、文化等領域開展更多元的交流合作，攜手創造更多豐碩成果。

瀬髙哲雄表示，今年3月與黃偉哲市長在日本會面時相談甚歡，非常期待能夠親自到訪台南。2011年東日本大震災後日光市觀光產業受挫，當時台南市特別籌組300名市民團前往日光旅遊，以實際行動支持當地觀光復甦。去年台南丹娜絲風災，此次率領市民團訪問台南，希望透過觀光交流支持台南，共同促進地方振興。

日光市位於日本栃木縣西北部，擁有世界文化遺產「東照宮」、著名的「鬼怒川溫泉」，以及列入金氏世界紀錄的「日光杉街道」，是著名的國際觀光文化城市。今年1月起，台南市民持身分證或市民卡前往當地「足尾銅山觀光」及「平家の里」兩處景點，享專屬門票優惠。日光市全體訪團此次也前往安平古堡及安平樹屋參訪，深度體驗台南的歷史與文化底蘊。

日光市民團於安平古堡合影，體驗台南古都風情。圖／台南市政府提供
日光市民團於安平古堡合影，體驗台南古都風情。圖／台南市政府提供

市長黃偉哲（右）致贈「台南市鑰」予瀬髙哲雄市長。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲（右）致贈「台南市鑰」予瀬髙哲雄市長。圖／台南市政府提供

日光市瀬髙哲雄市長（左六）偕和田公伸議長（左五）率官方訪團拜會台南市政府。圖／台南市政府提供
日光市瀬髙哲雄市長（左六）偕和田公伸議長（左五）率官方訪團拜會台南市政府。圖／台南市政府提供

市長黃偉哲向日光市民團致意。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲向日光市民團致意。圖／台南市政府提供

永康 黃偉哲 日本

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