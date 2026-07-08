免預購 台南4處轉運站機台新增「購買TPASS卡」功能即買即用

台南市政府交通局今天宣布即日起台南轉運站、麻豆轉運站、關廟轉運站及新營轉運站的「TPASS x MeNGo機」新增TPASS實體卡販售功能，民眾免再透過超商或網路預購，只要到機台即可購買卡片、完成綁定並加購定期票，大幅提升購卡便利性。

市長黃偉哲表示，台南目前提供全國最多元的TPASS通勤定期票方案，截至今年5月底，6種方案累計銷售已突破80萬筆，市府持續擴充實體服務據點，方便通勤、通學族購卡使用。

交通局表示，過去TPASS實體卡須透過超商或網路預購，需等待配送，如今機台新增售卡功能，民眾可直接購買一卡通2.0常客版TPASS卡，完成會員註冊及綁卡後，即可在機台購買月票或季票，並辦理過卡設定、退票等服務。

交通局統計，已有逾1萬筆TPASS定期票交易是透過「TPASS x MeNGo機」完成，新增售卡功能後，可望進一步提高民眾使用意願。

交通局提醒，機台不提供現金交易，須使用Line Pay、iPASS Money、悠遊付、台灣Pay、街口支付、Pi拍錢包等行動支付購卡；購買定期票前，實體卡內也須先加值足夠金額。

另提醒民眾，完成購買月票或季票方案後，仍須至7-ELEVEN ibon、台鐵窗口、TPASS x MeNGo機或透過iPASS Money App完成過卡啟用，以免搭車時誤扣電子錢包儲值金額。