雲林斗六太平老街將「卸妝」 重現建物原生美

為強化雲林斗六市太平老街景觀，斗六市公所將分期施工美化老街建築，今年預計先完成八戶的立面改善作為示範點；昨舉行施工說明會，市長林聖爵說，將幫老建築「卸妝」，讓紅磚、洗石子及清石磚的牆面顯露出來，重現原貌。

市公所表示，太平老街建築立面美化計畫將把建築外觀招牌、電器、電線等附掛物卸除，並去除汙漬、青苔及修補裂縫，增加夜間照明，且立面清理改善與照明等費用由市公所負擔，逐年編列預算，一次至少修復八至十棟，全街改造約需十年，會持續與居民溝通，期待能與住戶攜手重現老街風華。

林聖爵指出，太平老街長六百多公尺，市街保留清代、日治時期的建築特色，有閩南式、仿巴洛克式及現代主義等多種風格，隨環境變遷、產業結構改變，多數屋主出租當作店面，整條老街掛滿招牌、帆布及鐵皮裝潢、冷氣、線路等附掛物，讓原有美麗的建築均被遮擋，失去老街風貌。

他說，太平老街是斗六市中心重要發展軸帶，更是重要觀光街景，近年推出的燈海節，萬盞燈籠隧道打響老街名號，去年創下一千六百萬人次觀光人數。

林聖爵表示，這次建築立面美化「從零到一是最困難」，經公所與住戶溝通踏出第一步，原有十戶報名，但因要移動冷氣管線有兩戶臨時退出，八棟將優先動工，預計十月可完工。