聽新聞
0:00 / 0:00

雲林斗六太平老街將「卸妝」 重現建物原生美

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林斗六市太平老街是市區重要觀光景點，市街保留清代、日治時期的建築特色。公所將分期動工美化建築立面，重現老街風華。記者蔡維斌／攝影
雲林斗六市太平老街是市區重要觀光景點，市街保留清代、日治時期的建築特色。公所將分期動工美化建築立面，重現老街風華。記者蔡維斌／攝影

為強化雲林斗六市太平老街景觀，斗六市公所將分期施工美化老街建築，今年預計先完成八戶的立面改善作為示範點；昨舉行施工說明會，市長林聖爵說，將幫老建築「卸妝」，讓紅磚、洗石子及清石磚的牆面顯露出來，重現原貌。

市公所表示，太平老街建築立面美化計畫將把建築外觀招牌、電器、電線等附掛物卸除，並去除汙漬、青苔及修補裂縫，增加夜間照明，且立面清理改善與照明等費用由市公所負擔，逐年編列預算，一次至少修復八至十棟，全街改造約需十年，會持續與居民溝通，期待能與住戶攜手重現老街風華。

林聖爵指出，太平老街長六百多公尺，市街保留清代、日治時期的建築特色，有閩南式、仿巴洛克式及現代主義等多種風格，隨環境變遷、產業結構改變，多數屋主出租當作店面，整條老街掛滿招牌、帆布及鐵皮裝潢、冷氣、線路等附掛物，讓原有美麗的建築均被遮擋，失去老街風貌。

他說，太平老街是斗六市中心重要發展軸帶，更是重要觀光街景，近年推出的燈海節，萬盞燈籠隧道打響老街名號，去年創下一千六百萬人次觀光人數。

林聖爵表示，這次建築立面美化「從零到一是最困難」，經公所與住戶溝通踏出第一步，原有十戶報名，但因要移動冷氣管線有兩戶臨時退出，八棟將優先動工，預計十月可完工。

斗六 老街 日治時期 冷氣

延伸閱讀

台灣老街大洗牌！「1景點」狂吸907萬人奪冠 網推：融合歷史美食

空總大樓8月開放 歷史交織藝文演出

為什麼大家要到水泥公司拍婚紗？

東森林口總部年底落成！工程成本增至134億元、總投資150億元

相關新聞

台南新化極限運動場關閉多年 整修重啟或拆除轉型？地方分歧

二○○五年落成的台南新化區極限運動場，曾是國內第二座極限運動專屬場地，開幕不久就無力經營關閉，多年也未維護管理，現況雜草叢生、設施還被破壞或遭竊；地方一再喊話活化，然而方向出現分歧，有議員要求盡速修繕重啟，另有議員爭取改設置環境教育設施認證場所。

台南市立極限運動場25年沒更新 玩家：只能練舊招

台南極限運動目前主要場地為南區的市立極限運動場，啟用逾廿五年，出現設施老舊、安全機能不足等疑慮，南市體育局原編列二四五○萬元辦理整修，但工程多次流標，市議會去年會勘要求重新檢討設計並追加預算，然而依舊無進展，令議員批執行效率令人搖頭。

雲林斗六太平老街將「卸妝」 重現建物原生美

為強化雲林斗六市太平老街景觀，斗六市公所將分期施工美化老街建築，今年預計先完成八戶的立面改善作為示範點；昨舉行施工說明會，市長林聖爵說，將幫老建築「卸妝」，讓紅磚、洗石子及清石磚的牆面顯露出來，重現原貌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。