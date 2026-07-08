台南市立極限運動場25年沒更新 玩家：只能練舊招

台南極限運動目前主要場地為南區的市立極限運動場，啟用逾廿五年，出現設施老舊、安全機能不足等疑慮，南市體育局原編列二四五○萬元辦理整修，但工程多次流標，市議會去年會勘要求重新檢討設計並追加預算，然而依舊無進展，令議員批執行效率令人搖頭。

體育局回應，目前先就極限運動場地地坪做必要的整理與維護，讓環境保持整潔、安全，至於後續處理，包括檢討設計及相關發包內容，正在研議，待檢討完成再對外說明，並依程序推動相關作業。

市議員蔡宗豪指出，極限運動場屬高危險性運動場域，滑板、單車、直排輪對場地平整度、排水與照明要求極高，去年會勘時體育局當著多名議員的面承諾積極改善，「如今一年過去，別說改善成果，連招標都乏人問津」，市府的政策承諾形同空談。

蔡宗豪質疑，市府應深切檢討招標連續失敗原因，究竟是工程規畫與現場需求脫節、預算編列不符市場行情，還是招標文件本身出問題？會要求立即檢討並提出具體改善時程表。

資深極限運動玩家Jeff表示，台南市中心較缺乏專業極限運動練習場地，因此許多玩家只能在此處練習，設備有專業性，但從場地啟用迄今未更新過，練習道具早已無法跟上趨勢，甚至與現今奧運比賽的項目不符，「導致大家只能一直練習老舊技術」。

Jeff說，南市極限運動場無遮蔽物，長時間曝曬在陽光下又年久失修，地板早已出現坑洞、不平等情況，是安全隱憂，建議市府參考國外的美式風格，或新竹以北也有許多不錯的場地可借鏡。