台南新化極限運動場關閉多年 整修重啟或拆除轉型？地方分歧

台南新化區極限運動場長年未維護管理。記者周宗禎／攝影

二○○五年落成的台南新化區極限運動場，曾是國內第二座極限運動專屬場地，開幕不久就無力經營關閉，多年也未維護管理，現況雜草叢生、設施還被破壞或遭竊；地方一再喊話活化，然而方向出現分歧，有議員要求盡速修繕重啟，另有議員爭取改設置環境教育設施認證場所。

新化區公所回應，新化極限運動場迄今逾廿年，除了遭破壞，相關設施已老舊，公所曾請專業人士評估，估計須花費至少兩千萬元投入修繕維持原況，評估後不符效益，日前與環保局接洽，有意設置環境教育設施認證場所，但也須拆除相關老舊破損設備後點交，估計經費約三八○萬元，目前已簽報市府核定中。

新化極限運動場的設施有恐龍背脊造型的攀爬設施，曾經壯觀華麗，不過二○○五年落成後不到四年，設施紛紛毀損，可變賣物品被偷，包括變電箱看不到電纜、廁所五金配件也都不見，後來幾乎長期大門深鎖。

林姓極限運動愛好者說，不知為何場地過了十多年還是放著不管，不拆除就應整修，但雖看起來很破，大部分的設施還堪用。

不過在地民代對修復看法並不一致，市議員李偉智多次要求市府盡速修繕重啟，他說，南市有超過五八○座公園，極限運動場地卻寥寥可數，難得新化有這樣的場地，應該活化讓熱愛滑板、直排輪、ＢＭＸ（極限單車）等極限運動的年輕族群有安全、合法的練習空間。

市議員余柷青則說，多年來追蹤新化極限運動場閒置空間，因場域整建恢復成本高、且使用率低，與其翻新，不如轉型，她多次爭取，市長黃偉哲也支持拆除地上設施。

她說，體育局已核准列危險建物拆除經費三五○萬元，未來應結合一旁清潔隊，規畫「藏金閣二點○」及環境教育園區，打造兼具循環經濟與親子環教功能的新場域，成為環境教育設施認證場所，讓新化珍貴公共空間發揮最大效益。