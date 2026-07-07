台南市今召開巴威颱風防颱會議 黃偉哲要求市府團隊做好防颱整備

中央氣象署預報指出，巴威颱風朝西方向台灣東方海面移動，預計後天7月9日接近台灣，影響時間將落在7月10日至11日，易有強風豪雨發生；市長黃偉哲今天要求市府團隊及37區公所嚴陣以待，做好防颱整備，並籲請市民隨時注意氣象最新訊息，颱風期間避免前往危險區域。

黃偉哲今天下午4時10分於台南市府6樓簡報室，主持召開「巴威颱風臺南市政府防颱整備會議」，指示巴威颱風來勢洶洶，請各編組單位務必嚴陣以待，於中央氣象署發布陸上颱風警報後，各單位盡速拆除羅馬旗；呼籲市民儘量避免前往山區、水岸及沿海等危險區域，以維護自身安全。

黃偉哲表示，對於易致災區域，尤其是0625豪雨期間受災處，以及年長者等避難弱勢族群，請區公所隨時注意，應有預防性疏散撤離準備，並進行收容處所開設事宜；提醒各區公所務必備妥防水擋板、砂包等物，並提供市民領取地點及使用方式等資訊。

另因0625豪雨造成多處積淹水，請各區公所、環保局及水利局加強易淹水地區排水設施及側溝清淤作業，確保排水順暢，降低後續降雨造成積淹水風險；並請水利局確認抽水機功能正常，加強易淹水地區監控，於災害發生時立即處置。

黃偉哲要求，請工務局及其他權管單位應特別加強樹木固定，避免倒伏，並通知營造廠商針對在建工程進行防颱整備工作，以及盤點發電機以應對停電時使用，俾維護市民與交通安全。

消防局長楊宗林表示，面對巴威颱風可能帶來的致災性風雨，消防局已要求所屬外勤大隊及消防分隊加強整備各項防汛救災器材，必要時在轄內易淹水潛勢區超前部署警消、義消與民間救難團體等救災人力與船艇；另針對先前豪雨期間淹水致災點位加強戒備，務必於災害發生第一時間立即出動搶救。

巴威颱風來勢洶洶，台南市長黃偉哲今天要求市府團隊及37區公所嚴陣以待，做好防颱整備。圖／消防局提供

巴威颱風來勢洶洶，台南市長黃偉哲今天要求市府團隊及37區公所嚴陣以待，做好防颱整備。圖／消防局提供

巴威颱風來勢洶洶，台南市長黃偉哲今天要求市府團隊及37區公所嚴陣以待，做好防颱整備，並籲請市民隨時注意氣象署最新訊息。圖／消防局提供

巴威颱風來勢洶洶，台南市長黃偉哲今天要求市府團隊及37區公所嚴陣以待，做好防颱整備。圖／消防局提供