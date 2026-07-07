防範巴威颱風外圍環流 台南6天清出8.2噸側溝淤泥

巴威颱風預計周末影響台灣，且外圍環流恐為南部地區帶來強降雨、強陣風，台南市政府今下午開巴威颱風防颱整備會議，其中，環保局已針對易積淹水地區加強道路側溝清疏，本月1日至6日已清運約8.2公噸淤泥、落葉及雜物，盼在風雨來襲前提升排水效能。

台南市長黃偉哲表示，先前米克拉颱風雖未登陸台灣，仍因豪雨造成台南災情，可見颱風雖未直接侵襲陸地，卻不能對外圍環流掉以輕心，且巴威颱風路徑比米克拉更接近台灣，不論颱風是否登陸，均可能帶來明顯風雨影響。

環保局表示，今年初起已針對道路側溝巡檢及清疏作業，截至6月底，已完成側溝巡清1032公里，清除溝泥達3456公噸；本月起則針對地下道、道路側溝、排水孔及易堵塞路段加密巡檢與清理，1日至6日投入562人次清潔人力及125輛次機具，清運約8.2公噸淤泥、落葉及雜物，確保排水系統維持正常運作。

環保局提醒，民眾應主動清理住家周邊落葉及雜物，避免堵塞排水孔，切勿將垃圾、菸蒂或其他廢棄物丟入水溝，以免影響排水功能；颱風期間應儘量避免外出，若發現側溝阻塞、積水或倒樹等情形，可撥打1999市民服務專線通報，將立即派員處理。

消防局因應巴威颱風，已在25區78里部署45處救災據點，整備505名救災人力、93艘船艇及94輛消防車；水利局也完成511台抽水機、67座抽水站、1841座水閘門巡檢，並預洩60座滯洪池；工務局則預置88組搶災機具、258名人力，完成路樹修剪及工地防颱整備，全力防災應變。