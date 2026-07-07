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雲林學生有機午餐聲名遠播東洋 日本議員取經盛讚食農教育

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
日本東廣島市議員原田榮二今天率團來台取經，參訪北港建國國中有機午餐，並盛讚雲林食安與永續成果。記者蔡維斌／攝影
日本東廣島市議員原田榮二今天率團來台取經，參訪北港建國國中有機午餐，並盛讚雲林食安與永續成果。記者蔡維斌／攝影

雲林縣融合食農教育推動學生有機午餐，成效良好，前兩年更開辦「台日友好群馬縣互換午餐食譜」，在日本教育界對學校推動有機午餐引起熱烈迴響，日本東廣島市議員原田榮二今天率團來台取經，參訪北港建國國中有機午餐，並盛讚雲林食安與永續成果。

今天下午日本食農參訪團的東廣島市議員原田榮二等人抵北港建國國中，了解小農有機食材供應到中央廚房供參的整個流程，並由小農介紹如何配合學生午餐所栽種的有機米、菜及檢驗過程。

副縣長謝淑亞指出，雲林是台灣糧倉，為讓學生吃營養健康的有機午餐，以「在地種、吃新鮮」委託31名青農和31所學校對接，沒想到這原只為讓孩子「吃當地、吃在地」並結合食農從泥巴到嘴巴的教育，這樣的初心會贏得國際友人的肯定，讓日本遠道來取經，算是食農意外成果。

學校營養師也逐一介紹當前有機午餐推動的由來和結構，強調有機餐的成功，仰賴小農、中央和地方、社企資源、學校四方建構一套透明、效率的平台，除讓孩子吃健康，家長透過食材透明資訊了解孩子吃什麼才能更安心，食材可溯源，學校甚還調查學生的口味和食材種類的喜愛進行調整。

由於有機食材較昂貴，除政府補助，來自豐泰基金會每年八百萬元的有機米等等都是促成有機餐成功的因素。日方人士細心參觀每樣有機食材並逐一紀錄，被問到日本學生午餐現況，原田榮二指出，東廣島市學生數很多，但有機食材量有限是難以推行的主因。

他說，來雲林看到那麼多像是青江菜、杏胞菇的豐美有機食材，甚到把小農請到學校一起參與，讓他大開眼界，尤其東廣島也正要推展食農教育，沒想到雲林已做得如此到位，所以他們可說不虛此行，收獲良多。

日本參訪團對雲林小農供應學校豐美的有機午餐食材，讚嘆不已。記者蔡維斌／攝影
日本參訪團對雲林小農供應學校豐美的有機午餐食材，讚嘆不已。記者蔡維斌／攝影

日本東廣島市議員原田榮二今天率團來台取經，參訪北港建國國中有機午餐，盛讚雲林食安與永續成果。記者蔡維斌／攝影
日本東廣島市議員原田榮二今天率團來台取經，參訪北港建國國中有機午餐，盛讚雲林食安與永續成果。記者蔡維斌／攝影

日本參訪團對雲林小農供應學校豐美的有機午餐食材，讚嘆不已。記者蔡維斌／攝影
日本參訪團對雲林小農供應學校豐美的有機午餐食材，讚嘆不已。記者蔡維斌／攝影

日本參訪團對雲林小農供應學校豐美的有機午餐食材，讚嘆不已。記者蔡維斌／攝影
日本參訪團對雲林小農供應學校豐美的有機午餐食材，讚嘆不已。記者蔡維斌／攝影

日本東廣島市議員原田榮二今天率團參訪北港建國國中有機午餐，仔細筆記並聽小農簡報供應有機食材及履歷檢測的過程。記者蔡維斌／攝影
日本東廣島市議員原田榮二今天率團參訪北港建國國中有機午餐，仔細筆記並聽小農簡報供應有機食材及履歷檢測的過程。記者蔡維斌／攝影

日本東廣島市議員原田榮二今天率團來台取經，參訪北港建國國中有機午餐，盛讚雲林食安與永續成果。記者蔡維斌／攝影
日本東廣島市議員原田榮二今天率團來台取經，參訪北港建國國中有機午餐，盛讚雲林食安與永續成果。記者蔡維斌／攝影

日本 雲林 東洋

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