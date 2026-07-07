賴惠員奔走經費 南市右武衛兒童合唱團奪3金及最高榮譽揚威匈牙利

台南下營的右武衛兒童合唱團參加在匈牙利舉行的「2026布達佩斯國際合唱慶典」比賽，奪下3面金獎及最高榮譽桂冠獎，消息傳出地方振奮不已，據知，該合唱團是首次出國參賽就囊括大獎，鄉親們與有榮焉。

立委賴惠員今天在臉書披露上述喜訊，賴表示，今年四月下午他的立法院辦公室迎來了一群特別貴客，平常這個時間，大多已質詢結束趕回台南跑行程。那天留在台北，就是要協助成立22年的右武衛合唱團，踏上前往國際舞台的旅程。

賴惠員回顧，她和擔任指揮兼領隊的廖智慧團長是老相識。知道以他的個性，不到萬不得已，絕不會開口請託。她說，右武衛的孩子，歌聲裡有台南的純樸、有台語的遼闊，也有客語的活潑，但一直以來，經費與資源短缺，讓這群孩子站上國際舞台，代表台灣參加比賽的過程，困難重重，她決定設法奔走，成功引介客家委員會、文化部、外交部及僑務委員會共同協助，讓右武衛合唱團順利踏上國際舞台。

賴惠員說，當看見他們站上匈牙利「2026布達佩斯國際合唱慶典」的舞台，以林福裕老師的「黑面祖師爺」及蔡昱姍老師創作的客語歌曲「春水」感動全場，不僅一舉拿下3面金獎，更勇奪大會最高榮譽「桂冠獎」，真的非常感動。

賴惠員強調，謝謝每個孩子以及一路陪伴的家長與老師，讓屬於這片土地的故事，透過孩子們清澈的歌聲傳唱到世界各地。更令人期待的是，右武衛合唱團接下來將與希望合唱團攜手展開巡迴演出，前往波蘭、立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞，把來自台灣的歌聲帶到更多國家、更多城市。

台南下營的右武衛兒童合唱團參加在匈牙利舉行的「2026布達佩斯國際合唱慶典」比賽，奪下3面金獎及最高榮譽桂冠獎，現場秀出中華民國國旗，消息傳出地方振奮不已。圖／賴惠員服務處提供