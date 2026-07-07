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嘉義老穀倉變身人氣景點 3處特色空間一次收集

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
六腳鄉的「春葵 書 咖啡」則藏身於90多年歷史的碾米廠。圖／嘉義縣政府提供
六腳鄉的「春葵 書 咖啡」則藏身於90多年歷史的碾米廠。圖／嘉義縣政府提供

由老穀倉、碾米廠活化而成的新港「新農豆食堂」、六腳「春葵 書 咖啡」及中埔「中埔穀倉農創園區」，近年成為嘉義縣農村旅遊特色景點。嘉義縣文化觀光局推薦民眾走訪這些保留歷史風貌的空間，透過在地料理、咖啡與農特產品，感受老建築再生後的農村文化魅力。

嘉義縣文化觀光局表示，縣內多處閒置農業設施近年完成活化再利用，在保留建築特色與歷史記憶下，結合特色餐飲、咖啡及農產展售，讓老建築展現新生命，也成為深度旅遊的新選擇。

位於新港鄉的「新農豆食堂」，由擁有超過一甲子歷史的舊農會穀倉改建而成，保留挑高木樑結構，並將新港黑豆等在地食材融入料理，推出黑豆飯及特色飲品，展現地方農產風味。

六腳鄉的「春葵 書 咖啡」則藏身於90多年歷史的碾米廠，保留木造建築與老屋特色，空間結合閱讀、咖啡及展覽，旅客可在充滿歲月痕跡的老屋中享受悠閒時光。

中埔鄉的「中埔穀倉農創園區」同樣由舊穀倉活化而成，除了設有全台首間穀倉星巴克，也保留昔日稻米輸送設備；園區內「穰穰直賣所」販售嘉義優鮮及在地農特產品，提供阿里山咖啡與輕食，呈現農村文化與現代生活融合的新樣貌。

嘉義縣文化觀光局表示，從穀倉到碾米廠，活化後的特色空間不僅保存地方產業發展記憶，也帶動農村觀光與地方創生，邀請民眾規劃一趟嘉義小旅行，走訪承載歲月痕跡的老建築，品味在地美食與農村風情。

新港鄉新農豆食堂由擁有超過一甲子歷史的舊農會穀倉改建而成。圖／嘉義縣政府提供
新港鄉新農豆食堂由擁有超過一甲子歷史的舊農會穀倉改建而成。圖／嘉義縣政府提供

六腳鄉的「春葵 書 咖啡」則藏身於90多年歷史的碾米廠。圖／嘉義縣政府提供
六腳鄉的「春葵 書 咖啡」則藏身於90多年歷史的碾米廠。圖／嘉義縣政府提供

中埔鄉的「中埔穀倉農創園區」同樣由舊穀倉活化而成，除了設有全台首間穀倉星巴克，也保留昔日稻米輸送設備。圖／嘉義縣政府提供
中埔鄉的「中埔穀倉農創園區」同樣由舊穀倉活化而成，除了設有全台首間穀倉星巴克，也保留昔日稻米輸送設備。圖／嘉義縣政府提供

中埔鄉的「中埔穀倉農創園區」同樣由舊穀倉活化而成，除了設有全台首間穀倉星巴克，也保留昔日稻米輸送設備。圖／嘉義縣政府提供
中埔鄉的「中埔穀倉農創園區」同樣由舊穀倉活化而成，除了設有全台首間穀倉星巴克，也保留昔日稻米輸送設備。圖／嘉義縣政府提供

新港鄉新農豆食堂由擁有超過一甲子歷史的舊農會穀倉改建而成。圖／嘉義縣政府提供
新港鄉新農豆食堂由擁有超過一甲子歷史的舊農會穀倉改建而成。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 中埔 觀光局

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