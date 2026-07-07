斗六太平老街觀光突破1600萬人次 用「減法」美化立面重現老街風華

為強化雲林斗六市太平老街景觀，斗六市公所將分期施工美化老街建築，今年將率先完成8戶店面及住宅立面改善，作為示範點，今天舉行施工說明會除介紹工程內容 ，也向住戶與沿線店家說明施工期間相關配合事項，期能共同打造斗六經典觀光街景。

太平老街建築立面美化計畫，將把建築外觀招牌、電器及電線等附掛物卸除，並去除污漬、青苔及修補裂縫，增加夜間照明，重現老建築風貌。

市長林聖爵指出，太平老街長600多公尺，市街保留清代、日治不同時期的建築特色，有閩南式、仿巴洛克式及現代主義等多種風格，隨環境變遷、產業結構改變，多數屋主出租當作店面，整條老街掛滿招牌、帆布及鐵皮裝潢、冷氣、線路等附掛物，讓原有美麗的建築均被遮擋，失去老街風貌。

林聖爵說，這次老街美化不同於以往，將以「減法」的工序幫老建築「卸妝」，立面上多餘的品物全都卸掉，讓紅磚、洗石子及清石磚的牆面顯露出來，重現老建築原貌。

他說，太平老街是斗六市中心重要發展軸帶，更是重要觀光街景，近年推出的燈海節，萬盞燈籠隧道打響老街名號，去年創下1600萬人次觀光人數，這次美化建築立面美化，從零到1是最困難，經公所與住戶溝通踏出第一步，原有10戶報名，但因要移動冷氣管線有2戶臨時退出，8棟將優先動工，預計今年10月可完工。

林聖爵強調，太平老街建築立面清理改善與照明等費用由市公所負擔，公所會持續與居民溝通，逐年編列預算，一次至少修復8至10棟，全街改造約需10年，期待能與住戶攜手重現老街風華，帶動市區觀光。

斗六市太平老街是市區重要觀光景點，去年觀光人數突破1600萬人次，公所將動工美化建築外觀立面，清除空調管線與招牌、汙漬，重現老街風華。記者蔡維斌／攝影

斗六市太平老街是市區重要觀光景點，去年觀光人數突破1600萬人次，公所將動工美化建築立面，清除空調管線與招牌，重現老街風華。記者蔡維斌／攝影

斗六市太平老街是市區重要觀光景點，去年觀光人數突破1600萬人次，公所今召開說明會，將動工美化建築外觀立面，清除空調管線與招牌、汙漬，重現老街風華。記者蔡維斌／攝影

斗六市太平老街是市區重要觀光景點，去年觀光人數突破1600萬人次，公所將動工美化建築外觀立面，清除空調管線與招牌、汙漬，重現老街風華。記者蔡維斌／攝影